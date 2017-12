Rybnik mobilny

Informacje o firmach, wydarzeniach, komunikacji, trasach rowerowych, czy hotelach w Rybniku można znaleźć w telefonie dzięki uruchomionej przez samorząd aplikacji mobilnej „halo! Rybnik”. To bezpłatny przewodnik dla osób odwiedzających miasto oraz mieszkańców.

Aplikacja dostępna jest dla urządzeń mobilnych z systemem Android oraz iOS. Działa w dwóch wersjach językowych - polskiej i angielskiej - poinformowała rzeczniczka rybnickiego magistratu Agnieszka Skupień.

Nazwa aplikacji nawiązuje do otwartego w 2016 roku punktu informacji miejskiej i turystycznej - „Halo! Rybnik”. „Tak jak to miejsce skupia wiele ciekawych wydarzeń w mieście, tak aplikacja ma szansę stać się jego odpowiednikiem w przestrzeni cyfrowej, pozwalając na nowo odkryć Rybnik i zachęcając do korzystania z jego oferty” - powiedziała rzeczniczka. Jak dodała, pierwszych sto osób, które odwiedzą punkt z pobraną na swój telefon aplikacją o tej samej nazwie otrzyma w prezencie świąteczny kubek.

Aplikacja składa się z siedmiu modułów: miejsca, wydarzenia, aktualności, komunikacja, planer, trasy oraz strefa firm. Umożliwia wyszukiwanie obiektów znajdujących się najbliżej użytkownika, pozwala pobrać informacje o interesujących miejscach, takich jak: hotele, restauracje, puby, obiekty sportowe, rozrywkowe i kulturalne wraz z ich lokalizacją. Użytkownik może również sprawdzić jakie inwestycje miejskie są aktualnie realizowane oraz na kiedy planowany jest termin ich zakończenia.

Ponadto w aplikacji znaleźć można naniesione na mapę Google trasy rowerowe i spacerowe po najciekawszych rybnickich zakątkach. Dzięki temu można aktywnie zaplanować wycieczkę po atrakcyjnych terenach w Rybniku i jego okolicach. Przy włączonej lokalizacji GPS prezentowane jest aktualne położenie na mapie.

Ważnym elementem aplikacji jest też rozkład jazdy komunikacji miejskiej z wyszukiwarką, która pozwala znaleźć najbardziej optymalne połączenie. Ułatwieniem jest również zasugerowanie pasażerowi krótkiego przejścia pieszo na inny przystanek, jeżeli takie rozwiązanie umożliwia szybsze i wygodne dotarcie do wybranego celu.

Wszystkie znajdujące się w bazie wydarzenia, miejsca oraz trasy można zapisać w module planer. Z kolei w module strefa firm w części graficznej prezentowane będą ważne wydarzenia lub oferty dedykowane przedsiębiorcom.

Jak wskazuje Skupień, dużym atutem aplikacji jest jej działanie w podstawowym zakresie w trybie off-line. Bez łączności z siecią dostępne są: baza obiektów, rozkład jazdy, trasy i strefa firm. Skorzystanie z aplikacji w pełnym zakresie - aktualizowanie bazy wydarzeń i aktualności, pobieranie zdjęć obiektów czy większy zakres mapy w module trasy - wymaga połączenia internetowego.

Poprzez menu główne użytkownik może również przejść w łatwy sposób do pozostałych aplikacji miejskich - „Wywozik” (terminy wywozu odpadów) oraz „akcja-reakcja” (zgłaszanie usterek i innych zdarzeń). Za pierwszym razem nastąpi przekierowanie do pobrania aplikacji, jeżeli użytkownik ma już zainstalowaną aplikację na telefonie, nastąpi jej bezpośrednie uruchomienie.

Za produkcję aplikacji odpowiada firma Amistad, która przygotowała również podobne produkty m.in. dla Krakowa, Lublina i Dąbrowy Górniczej.

PAP/ as/