Reindustrializacja także dla linii kolejowych

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa przeanalizuje opłacalność elektryfikacji linii do 2019 roku - poinformowała spółka w komunikacie. Obecnie linią jeżdżą jedynie lokomotywy spalinowe.

Spółka poinformowała też, że elementem analizy będzie również decyzja o wyborze systemu zasilania - czy będzie to funkcjonujący na polskiej sieci normalnotorowej prąd stały 3kV czy system 25kV prądu zmiennego wykorzystywany przez koleje ukraińskie.

„Działania PKP LHS wpisują się w założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie reindustrializacji. Jednym z jej elementów jest również Jedwabny Szlak, w którego budowie spółka uczestniczy. W czerwcu 2017 r. PKP LHS, jako pierwsza polska instytucja, dołączył do Międzynarodowego Komitetu Trasy Transkaspijskiej, która prowadzi z Chin, przez Kazachstan, Morze Kaspijskie, Azerbejdżan, Gruzję, Morze Czarne i Ukrainę do Polski” - napisano w komunikacie.

Jak informuje PKP LHS, alternatywny szlak prowadzi przez Azerbejdżan do Iranu i dalej do Indii. Wyrazem tej współpracy było podpisanie umowy o strategicznej współpracy między polskimi a azerskimi kolejami.

„Szczególne znaczenie ma wsparcie na poziomie państwowym dla ekspansji zagranicznej, w której jednym z kluczowych elementów jest rozwój Nowego Jedwabnego Szlaku. Dzięki niemu mamy szansę zwiększyć potencjał Sławkowa, który jest najdalej na Zachód wysuniętym punktem linii szerokotorowej” - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes spółki Zbigniew Tracichleb.

PKP LHS przeanalizuje również celowość i opłacalność wydłużenia linii szerokotorowej do Gliwic. Elementem takiej analizy będzie również warunek zachowania specjalnego statusu linii szerokotorowej, wyodrębnionej technicznie i organizacyjnie.

Spółka rozważa też przeprowadzenie inwestycji kapitałowych w przyszłym roku i liczy na otrzymanie oferty odkupienia Euroterminala w Sławkowie.

W Sławkowie kończy się LHS - najdłuższa linia szerokotorowa w Polsce przeznaczona do transportu towarowego. Łączy kolejowe przejście graniczne polsko-ukraińskie Hrubieszów/Izow z woj. śląskim. Liczy prawie 400 km i biegnie przez pięć województw: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie i śląskie. Linia LHS jest w wyłącznym użytkowaniu zarządcy - spółki PKP LHS w Zamościu.

81,4 proc. udziałów w spółce Euroterminal Sławków, której kapitał zakładowy to prawie 182,5 mln zł, należy do katowickiej Grupy CZH, natomiast po 9,3 proc. udziałów mają spółki: PKP Cargo Logistics oraz PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa.

Swoje zdolności przeładunkowe euroterminal szacuje na prawie 285 tys. kontenerów rocznie; może też przeładować ok. 2 mln ton węgla, 380 tys. ton wyrobów stalowych oraz ok. 365 tys. ton innych towarów masowych, jak sól, biomasa czy ziarno, i 200 tys. towarów na paletach. Część terenów terminalu została włączona do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

