Następna polska firma przejmuje zagraniczną

Amica ocenia, że potencjalne przejęcie marki Fagor to furtka na rynek hiszpański i potencjał na kilkadziesiąt milionów euro obrotów w perspektywie kilku lat, poinformował wiceprezes Wojciech Kocikowski

Negocjacje trwają, jeżeli się powiodą to będzie dobra informacja, bo dziś mamy spółkę zależną w Hiszpanii, która nie może rozwinąć sprzedaży, a po przejęciu praw do marki Fagor nasza sytuacja będzie lepsza i potencjał obrotów wzrośnie wielokrotnie. Marka Fagor jest bardzo dobrze znana na rynku hiszpańskim, ciągle jeszcze ma duże udziały, wiec jeżeli uda się to płynnie kontynuować, to będzie duże wzmocnienie sprzedaży w Europie Zachodniej, zgodne ze strategią - powiedział Kocikowski.

Kwota zaangażowania nie będzie duża, koncentrujemy się na prawach do marki - dodał.