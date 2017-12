ARP ratuje Stocznię Gdańsk

Na temat nowych możliwości rozwoju branży stoczniowej w Gdańsku przedstawiciele Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) rozmawiali z władzami Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która posiada nieruchomości w bezpośrednim sąsiedztwie terenów należących do Stoczni Gdańsk - informuje Agencja

Inicjatywa ARP to tak zwany plan B, na wypadek gdyby zbyt długo przeciągały się negocjacje dotyczące dalszej przyszłości Stoczni Gdańsk, w której ARP ma obecnie niecałe 19 proc. akcji i żadnego wpływu na zarządzanie.

Właścicielem Stoczni Gdańsk jest biznesmen Sergiej Taruta, do którego należy aż 81 procent akcji. Przejmując 10 lat temu Stocznię Gdańsk ukraiński inwestor zapowiadał nie tylko ustabilizowanie jej sytuacji finansowej, ale i dalszy jej rozwój. Niestety tak się nie stało, mimo kilkukrotnego wsparcia polskiego rządu oraz ARP.

Obecnie Stocznia Gdańsk znowu jest w trudnej sytuacji. Dlatego kilka miesięcy temu ARP złożyła ukraińskiemu właścicielowi gdańskiej stoczni trzy biznesowe propozycje.

Dotyczą one zarówno Stoczni Gdańsk, jak i spółki GSG Towers, w której ARP ma co prawda 50 proc. udziałów, ale również jest bez kontroli operacyjnej. Jeden z wariantów zakłada wykup Stoczni Gdańsk przez ARP.

Aby mogło dojść do złożenia ostatecznej oferty przez ARP, niezbędne jest przeprowadzenie szczegółowej analizy finansowo-prawnej spółek. Strona ukraińska zgodziła się na przeprowadzenie tzw. due diligence przez niezależnych ekspertów w październiku. Dostęp do dokumentów, co umożliwiło rozpoczęcie prac, uzyskano jednak niecałe dwa tygodnie temu.

Na wyniki czekamy z niecierpliwością, bo wówczas będziemy mogli podjąć ostateczne decyzje. Przedstawimy je bez zbędnej zwłoki. Sytuacja obu spółek jest trudna, o czym informują nas szefowie NSZZ „Solidarność’ Stoczni Gdańskiej, którym podobnie jak ARP zależy na ustabilizowaniu sytuacji i rozwoju przedsiębiorstwa. Chcemy jak najszybciej postawić Stocznię Gdańsk na nogi, i wreszcie zapewnić jej rozwój. I to realny, a nie na papierze. Tak, aby pracownicy wreszcie mieli pewność pracy i wynagrodzenia, a lokalna społeczność była dumna ze swojej rozwijającej się firmy – mówi prezes Marcin Chludziński.

O trudnej i złożonej sytuacji związanej z przejęciem od ukraińskiego inwestora stoczni Gdańsk, mówił przedwczoraj również prezes ARP, w Wywiadzie Gospodarczym, na antenie telewizji wPolsce.pl

Musimy przejąć pełną kontrolę nad Stocznią Gdańsk, trwają na ten temat negocjacje, które najwcześniej zakończą się do końca roku, a najpóźniej do połowy stycznia 2018 r.- zapowiedział Chludziński, w rozmowie ze Stanisławem Koczotem, na antenie telewizji wPolsce.pl

Jak dodał, w rozmowie w Wywiadzie Gospodarczym w sumie na przestrzeni lat Stocznia Gdańsk otrzymała w sumie 300 mln zł. pomocy finansowej.

