MF wyjaśnia, jak opodatkowane są bitcoiny

Publikujemy informację, jaką uzyskaliśmy od Ministerstwa Finansów, na temat zasad opodatkowania zysków ze sprzedaży bitcoinów. To ważne zarówno dla tych, co na bitcoinie już zarobili, jak i dla tych, co nad inwestycją w kryptowalutę się zastanawiają.

Zgodnie z art. 18 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – za przychód z praw majątkowych uważa się m. in. przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Wskazany przepis zawiera otwarty katalog przychodów z praw majątkowych. Prawo cywilne posługuje się bardzo szerokim pojęciem praw majątkowych, uznając je za rodzaj mienia (art. 44). Kryptowaluta Bitcoin jakkolwiek pozbawiona postaci materialnej, niewątpliwie posiada określoną i wymierną wartość. Należałoby ją zatem zakwalifikować jako rodzaj dobra niematerialnego, będącego mieniem w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Z tych względów przychód ze sprzedaży waluty kryptograficznej, co do zasady zaliczany jest do źródła przychodu, jakim są prawa majątkowe, o którym mowa w art. 18 ustawy PIT.

Jeżeli sprzedaż waluty kryptograficznej nie jest przedmiotem działalności gospodarczej, to przychody z tego tytułu należy kwalifikować do źródła przychodów z praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy PIT.

Stosownie do postanowień art. 22 ust. 1 ustawy PIT, kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zgodnie z generalną zasadą zawartą w powołanym przepisie, aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, to pomiędzy tym wydatkiem a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek tego typu, że poniesienie wydatku ma, lub może mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu, lub zachowanie, lub zabezpieczenie źródła przychodów. Zatem, podatnik ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków pod warunkiem:

faktycznego ich poniesienia,

istnienia związku przyczynowego pomiędzy wydatkiem a przychodami,

braku dokonanego wydatku na liście negatywnej, zawartej w art. 23,

odpowiedniego udokumentowania poniesionego wydatku.

Jeżeli wydatek poniesiony na zakup waluty kryptograficznej, spełnia powyższe warunki, może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.

Natomiast, jeżeli emisja kryptowaluty Bitcoin i handel nią są przedmiotem działalności gospodarczej, wówczas uzyskiwany przychód z tego tytułu zaliczany jest do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przy czym kwalifikacja przychodów z emisji i handlu kryptowalutą do źródła z pozarolniczej działalności gospodarczej następuje w przypadku, gdy pochodzą one z pozarolniczej działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 5a pkt 6 i art. 5b ust. 1 ustawy PIT.

Stosownie do art. 5a pkt 6 ustawy PIT, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9 ustawy PIT,

Z kolei zgodnie z art. 5b ust. 1 ustawy PIT za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2) są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności;

3) wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Podkreślenia wymaga, że usługi kupna i sprzedaży waluty kryptograficznej według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2015 r. kwalifikowane są w grupowaniu PKWiU 64.19.30.0 „Pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

