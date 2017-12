PKO BP finansuje startujących w biznesie

PKO Bank Polski przygotował dla firm rozpoczynających działalność gospodarczą pakiet finansowania obejmujący oprócz pożyczki na dowolny cel leasing samochodów osobowych i ciężarowych do 3,5 t, oferowany przez PKO Leasing – poinformował bank.

PKO Bank Polski wpiera polskich przedsiębiorców już od początku ich działalności. Pożyczka na Start stanowi wsparcie dla rozwoju firmy w najtrudniejszym dla niej okresie - pierwszych miesiącach funkcjonowania. Nie każdy młody przedsiębiorca dysponuje wystarczającymi środkami własnymi na ten cel. Chcemy, aby brak funduszy w tej początkowej fazie nie stanowił bariery w zbudowaniu dobrze działającego biznesu – powiedziała, cytowana w komunikacie, Anna Podgórska, dyrektor Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw PKO PB.

Pożyczkę do 100 tys. zł nowe firmy mogą przeznaczyć na dowolny cel. Krótko działające przedsiębiorstwa mogą także uzyskać leasing do 120 tys. zł na nowe i używane auto czy samochód ciężarowy do 3,5t.

Polskie społeczeństwo od lat jest w czołówce najbardziej przedsiębiorczych w Europie. Mamy dobry pomysł, chęci oraz biznes plan, ale często nie posiadamy budżetu na realizację swoich zamierzeń. PKO Leasing wspiera młodych przedsiębiorców nie tylko doradztwem ale również kapitałem, który pozwala im rozwinąć skrzydła” – powiedział, cytowany w komunikacie, Andrzej Krzemiński, prezes PKO Leasing.

Bank podał, że w ramach działań ułatwiających małym i średnim firmom prowadzenie biznesu, zamierza wprowadzić - poprzez bankowość elektroniczną iPKO - możliwość zarejestrowania firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej bez konieczności wypełniania dodatkowych formularzy i wniosków na portalach urzędowych.

PKO BP na I kwartał 2018 r. zaplanował kolejną serię bezpłatnych szkoleń dla przedsiębiorców pn. „Dzień dobry Biznes”. W pierwszej serii spotkań warsztaty odbyły się w 12 miastach w całej Polsce, wzięło w nich udział ponad 470 uczestników.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 285,57 mld zł na koniec 2016 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

Na podst. ISBnews