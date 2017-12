81 - latkowi grozi 10 lat. To może być dożywocie

Niemal 6 mln zł przywłaszczył sobie z rachunku znajomego 81-letni Jan Z. Mężczyzna usłyszał już zarzut - grozi mu nawet 10 lat więzienia. Zarzuty usłyszały też dwie kobiety - 75 i 68-latka, które pomagały w ukryciu pieniędzy

Do przestępstwa - jak powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga prok. Marcin Saduś - miało dojść m.in. w związku ze sprzedażą kilku nieruchomości.

81-letni Jan Z. miał formalne pełnomocnictwa do rachunków bankowych znajomego - również starszego mężczyzny oraz pełnomocnictwa do sprzedaży jego nieruchomości. Takich sprzedaży dokonywał w okresie od 2007 roku do kwietnia 2011 roku - wyjaśnił prokurator.