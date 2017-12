PGE zainwestuje w ciepłownictwo ponad 10 mld zł

Zarząd Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) zatwierdził strategię ciepłownictwa grupy kapitałowej na lata 2018-2023 z perspektywą do roku 2030 – poinformowała spółka. Zakładana dodatkowa roczna EBITDA, wynikająca z realizacji strategii, to ok. 0,25 mld zł w roku 2023 oraz ok. 1 mld zł od roku 2030.

Kluczowe cele strategii: zarządzanie sieciami ciepłowniczymi w co najmniej 2/3 lokalizacji PGE Energia Ciepła do roku 2023, budowa 1.000 MW nowych mocy elektrycznych w kogeneracji do 2030 roku, wzrost udziału paliw niskoemisyjnych w miksie paliwowym PGE Energia Ciepła do 50 proc. do 2030 roku, redukcja wydatków remontowych źródeł wytwórczych o 10 proc. do roku 2023 w stosunku do 2017 - czytamy w komunikacie.

Spółka poinformowała, że zakładana dodatkowa roczna EBITDA, wynikająca z realizacji strategii, to około 0,25 mld zł w roku 2023 oraz około 1 mld zł od roku 2030. Zakładana skumulowana dodatkowa EBITDA do 2023 roku to około 0,7 mld zł oraz 4,2 mld zł w latach 2024-2030.

Powyższe wartości nie uwzględniają zysków z aktywów ciepłowniczych będących aktualnie w posiadaniu grupy, które wyniosły 829 mln zł po 9 miesiącach 2017 r. - informuje PGE.

Przewidywane nakłady inwestycyjne w okresie 2018-2023 wyniosą około 6,9 mld zł, a planowane nakłady w latach 2024-2030 to około 10,6 mld zł. Spółka prognozuje, że na rozwój nowych inicjatyw około 3,2 mld zł, a około 0,8 mld zł rozwój sieci ciepłowniczych i aktywów wytwórczych w obecnych lokalizacjach. Nakłady środowiskowe i utrzymaniowe wyniosą około 2,9 mld zł. W latach 2024-2030 PGE przewiduje nakłady na rozwój w wysokości około 8,1 mld zł, a 2,5 mld zł to nakłady środowiskowe i utrzymaniowe.

Inwestycje finansowane mają być w modelu korporacyjnym jak również projektowym, uwzględniając w jak największym stopniu instrumenty finansowe UE, preferencyjne fundusze krajowe oraz po 2020 finansowanie w ramach dyrektywy ETS (darmowe uprawnienia CO2 i Fundusz Modernizacyjny) - podała spółka.

PGE wyjaśniło także, że przyjęcie strategii ciepłownictwa wynika bezpośrednio ze strategii grupy PGE zakładającej wydzielenie linii biznesowej Kogeneracja, mającej wykorzystywać potencjał wzrostu rynku ciepła sieciowego. Fundamentem do planowanego rozwoju ciepłownictwa sieciowego PGE jest 16 elektrociepłowni funkcjonujących w ramach grupy, łącznie dysponujących blisko 6,7 GW zainstalowanej mocy cieplnej oraz ok. 2,5 GW zainstalowanej mocy elektrycznej, jak również ok. 500 km sieci ciepłowniczych.

Udział Grupy PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40 proc., natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26 proc. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

Na podst. ISBnews