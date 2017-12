Centrum Analiz Strategicznych w I poł. 2018 r.

Centrum Analiz Strategicznych, którego powstanie zapowiedział premier Mateusz Morawiecki we wtorkowym expose miałoby rozpocząć pracę w strukturach Kancelarii Premiera w pierwszej połowie 2018 r. - powiedziała PAP wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Byłby to „mózg państwa” analizujący projekty legislacyjne.

Domyślam się, że intencją pana premiera jest stworzenie swoistego +mózgu państwa+, czyli miejsca, które z jednej strony będzie sprawnie i szybko analizować wszystkie projekty legislacyjne, jakie są tworzone w poszczególnych ministerstwach, ale także, które są przygotowywane w parlamencie. Po to, by być instrumentem wsparcia decyzyjnego - wyjaśniła wiceszefowa resortu rozwoju.

Emilewicz przypomniała, że było wiele dyskusji na temat powołania takiego centrum w III Rzeczpospolitej.

Według wiceminister rozwoju Centrum, o którym mówił premier Mateusz Morawiecki ma mieć realny wpływ na procesy legislacyjne.

Zdaniem Emilewicz, taka jednostka działałaby pod bezpośrednim nadzorem premiera.

Według Emilewicz, analitycy zatrudnieni w Centrum Analiz Strategicznych byliby rekrutowani z rynku.

Jeśli mają mieć zdolność do oceny regulacji i ich wpływu na gospodarkę, domyślam się, że intencją premiera jest poszukanie najlepszych specjalistów, analityków, jacy są na rynku. Być może będzie to na tyle atrakcyjna propozycja, że specjaliści, którzy dzisiaj są obecni w biurach analitycznych międzynarodowych korporacji skuszą się na taką przygodę zawodową, jak praca w +mózgu państwa+ - oceniła.

Jak zaznaczyła wiceminister rozwoju, nie ma jeszcze szacunków związanych z kosztami tego przedsięwzięcia.

Nie robiliśmy szacunków co do kosztów. To jest koncepcja wstępna, deklaracja woli premiera, który został niedawno powołany na to stanowisko. Myślę, że wynika ona z obserwacji - realnego braku takiej instytucji - powiedziała.