Tchórzewski: decyzja o OZE dobrym sygnałem dla Polski

Decyzja Komisji Europejskiej ws. odnawialnych źródeł energii otwiera możliwość racjonalnego kształtowania miksu energetycznego i wykorzystania naszego potencjału OZE - uważa minister energii Krzysztof Tchórzewski. Jego zdaniem to dobry sygnał dla polskiego rynku.

Komisja Europejska zatwierdziła w środę polski program wspierania energii ze źródeł odnawialnych o wartości 40 mld zł. Zakłada on, że producentom energii z tych źródeł zostanie przyznana pomoc państwa.

Decyzja Komisji Europejskiej otwiera możliwość racjonalnego kształtowania miksu energetycznego i wykorzystania naszego potencjału OZE” - podkreślił w środę minister Tchórzewski, cytowany w komunikacie resortu energii. Dodał, że to „dobry sygnał dla polskiego rynku”.

Ministerstwo Energii przypomniało, że przygotowuje nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Rozwiązania w niej zawarte, które zaakceptowała Komisja Europejska, będą miały wpływ na realizację zobowiązań unijnych w zakresie energii i klimatu. Zagwarantują również utrzymanie konkurencyjności polskiej gospodarki - podkreślił resort.

W opinii przedstawicieli ministerstwa, decyzja KE umożliwi dalsze procedowanie ustawy, która po zatwierdzeniu przez Radę Ministrów trafi pod obrady Parlamentu.

Unijna komisarz odpowiedzialna za politykę konkurencji Margrethe Vestager powiedziała w środę, że „chcemy robić postępy w dziedzinie czystej energii ze względu na ochronę środowiska, ale również po to, by przyczynić się do wzrostu europejskiej gospodarki”.

Program wspierania energii ze źródeł odnawialnych zwiększy odsetek zielonej energii w polskim koszyku energetycznym i umożliwi Polsce przejście do niskoemisyjnej, zrównoważonej pod względem ekologicznym produkcji energii. Program pomoże również w utrzymaniu globalnej konkurencyjności przedsiębiorstw o dużym zapotrzebowaniu na energię - mówiła.

W ramach programu producentom energii ze źródeł odnawialnych zostanie przyznana pomoc państwa za pośrednictwem aukcji. Dwie rundy aukcji odbyły się już w grudniu 2016 roku oraz czerwcu 2017 roku, a większa ich liczba zostanie zorganizowana do 30 czerwca 2021 roku.

KE podała, że w ramach programu małe instalacje o mocy produkcyjnej do 500 kW mogą skorzystać z taryf gwarantowanych. Instalacje o mocy produkcyjnej większej niż 500 kW otrzymają premię dopłacaną do ceny rynkowej energii elektrycznej. Beneficjenci otrzymają taką premię, w przypadku gdy cena rynkowa energii elektrycznej w nadchodzących latach będzie wynosiła mniej niż cena zgłoszona na aukcji. To ma im zagwarantować zwrot z inwestycji.

Komisja oceniła program pod kątem unijnych zasad pomocy państwa, przede wszystkim wydanych przez Komisję w 2014 r. wytycznych w sprawie pomocy państwa w sferze ochrony środowiska naturalnego i energii. Zgodnie z tymi wytycznymi w przypadku wspierania energii ze źródeł odnawialnych należy prowadzić aukcje.

KE ustaliła, że polski program sprzyjać będzie rozwojowi różnych technologii energii ze źródeł odnawialnych i pomoże Polsce osiągnąć cele dotyczące środowiska i zmiany klimatu do 2020 r. Ewentualne zakłócenia konkurencji spowodowane udzieleniem pomocy państwa będą ograniczone.

Program wsparcia energii ze źródeł odnawialnych jest finansowany z dodatkowej opłaty nałożonej na konsumentów energii. Polska zgłosiła również Komisji plany zmniejszenia obciążeń finansowych nałożonych na przedsiębiorstwa w niektórych sektorach energochłonnych. Będą one korzystać z obniżonej opłaty. Chodzi o to, by zapewnić im globalną konkurencyjność.

W dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii ustanowiono cele dla wszystkich państw członkowskich, jeśli chodzi o udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii do 2020 r. W przypadku Polski cel ten wynosi 15 proc.

Na podst. PAP