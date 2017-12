Morawiecki z pierwszą zagraniczną wizytą w Brukseli

W czwartek premier Mateusz Morawiecki udaje się z pierwszą zagraniczną wizytą do Brukseli, gdzie weźmie udział w szczycie RE, spotka się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem oraz - wraz z pozostałymi szefami rządów państw V4 - z premierem Włoch Paolo Gentilonim i szefem KE Jean-Claudem Junckerem.

Podczas rozpoczynającego się w czwartek dwudniowego szczytu szefowie państw i rządów UE uroczyście zainaugurują współpracę wojskową PESCO, będą rozmawiać o migracji, a w formacie 27 państw w piątek o Brexicie oraz reformach strefy euro.

W czwartek o godz. 14 przed rozpoczęciem szczytu zaplanowano konferencję prasową premiera Morawieckiego.

Wcześniej rano tego dnia ma się odbyć spotkanie szefów rządów krajów grupy Wyszehradzkiej z premierem Włoch. Kraje V4 mają na nim ogłosić inicjatywę, która ma wspomóc walkę z nielegalną imigracją z Libii.

Wiceszef MSZ ds. europejskich Konrad Szymański powiedział PAP, że wszyscy powinni przygotować się na to, że Polska, reprezentowana przez nowego premiera Mateusza Morawieckiego, przede wszystkim podtrzyma oczekiwanie, by nasze interesy były jak najlepiej realizowane w UE.

Uwzględnienie polskich interesów może z kolei otworzyć drzwi „do licznych, potrzebnych kompromisów” - zaznaczył.

Ale kompromisy nie są możliwe, kiedy polskie interesy, polski punkt widzenia, nie jest brany pod uwagę w wystarczającym stopniu; tutaj mamy przez ostatnie miesiące pewne deficyty, oczekujemy zdecydowanie więcej - mówił wiceminister.

Szymański poinformował też, że na piątek planowane jest spotkanie Morawieckiego z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, które - jak zaznaczył - nowy szef rządu „odziedziczył” po premier Beacie Szydło. Dodał, że Szydło „w czasie ostatniej swojej wizyty w Paryżu ustaliła z prezydentem Macronem, że będziemy się częściej spotykali w kontekście przygotowania Rady Europejskiej”.

Zdaniem wiceszefa MSZ „bardzo dobrze się dzieje”, że spotkanie nowego premiera z Macronem nastąpi szybko. Ocenił, że będzie miało dodatkowy charakter „premiery premiera Morawieckiego na szczycie”.

Mamy z Francją bardzo wiele spraw wspólnych do omówienia, w bardzo wielu sprawach potrzebny jest intensywniejszy dialog i negocjacje, także w kwestiach unijnych - mówił Szymański. Natomiast panowie się znają dobrze, ponieważ prezydent Macron, będąc jeszcze ministrem gospodarki, był przyjmowany przez ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego, więc to nie będzie spotkanie zapoznawcze - zastrzegł.

Wiceszef MSZ poinformował również, że planowane na czwartek rozmowy z udziałem premierów Wyszehradzkiej Czwórki, szefa włoskiego rządu Paolo Gentiloniego oraz szefa KE Jean-Claude’a Junckera będą dotyczyć współpracy i pomocy państw V4 dla Włoch, jako kraju frontowego, kluczowego jeśli chodzi o kryzys migracyjny.

Grupa Wyszehradzka od bardzo długiego czasu bardzo wyraźnie mówi, także przy okazji szczytów, że jest gotowa do coraz większego zaangażowania w hamowanie pierwotnych przyczyn migracji - podkreślił Szymański.

Według źródeł dyplomatycznych państwa V4 zadeklarują podczas spotkania, że wyłożą w sumie 35 mln euro, każde z nich taką samą część, aby wesprzeć Rzym w działaniach w Libii, mających powstrzymać nielegalną migrację.

Szymański odniósł się także do ubiegłotygodniowego listu szefa RE Donalda Tuska do przywódców krajów członkowskich, w którym Tusk napisał, że wprowadzenie systemu kwotowania uchodźców okazało się nieskuteczne i podzieliło państwa członkowskie. Jak ocenił Szymański stanowisko przedstawione przez szefa RE świadczy o tym, że zauważył on oczekiwania wielu państw członkowskich dot. metod wyjścia z kryzysu migracyjnego.

W piątek szefowie państw i rządów spotkają się w gronie 27 krajów - bez Wielkiej Brytanii. Unijna „27” ma ocenić, czy postęp ws. Brexitu jest wystarczający, by przejść do drugiej fazy rozmów.

W kontekście rozmów o Brexicie wiceszef MSZ powiedział, że w obecnym kształcie wypracowanego w negocjacjach porozumienia w sprawie Brexitu rząd dostrzega realizację wielu polskich oczekiwań - dot. ochrony praw polskich obywateli na dziś, ale i na przyszłość. Jak dodał, Polska oczekuje dziś dyskusji ws. rozliczenia perspektywy finansowej i dostrzega lepsze niż dotychczas rozwiązania dot. zabezpieczenia interesów finansowych UE.

Jak podkreślił, wszystko wskazuje, że nie będzie przeszkód, by rozpoczynający się w czwartek szczyt Rady Europejskiej wyraził zgodę na przejście do drugiej fazy rozmów o Brexicie – dotyczących przyszłych relacji Londynu ze Wspólnotą.

Pierwszego dnia szczytu ma się też odbyć dyskusja na temat decyzji USA ws. uznania Jerozolimy za stolicę Izraela. Krok ten został skrytykowany przez UE. Ponadto przywódcy mają też dać zielne światło dla przedłużenia sankcji wobec Rosji. O podniesienie tej sprawy na szczycie zwróciły się Włochy, ale w UE nie ma chęci, żeby odchodzić od dotychczasowej polityki wobec Moskwy. Również w formacie 27 krajów odbędzie się poszerzony szczyt strefy euro, na którym przywódcy będą dyskutować o reformach obszaru wspólnej waluty.

Na podst. PAP