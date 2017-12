Decyzja na temat atomu: Już w styczniu

W styczniu należy spodziewać się decyzji rządu dotyczącej budowy pierwszej elektrowni atomowej w Polsce - informuje „Dziennik Gazeta Prawna”. Zdaniem wiceministra energii Andrzeja Piotrowskiego rząd jest o krok od powiedzenia „tak” atomowi.

Gazeta pisze, że w środę w resorcie energii odbywały się rozmowy dotyczące przyszłości polskiej energetyki jądrowej i sposobu finansowania elektrowni, a w Sejmie posiedzenie zespołu ds. energetyki jądrowej.

„Plany, które jesteśmy już praktycznie gotowi przedstawić rządowi, zmierzające do podjęcia finalnej decyzji o budowie siłowni jądrowej, znalazły wstępną aprobatę premiera (Mateusza Morawieckiego), choć to nie kończy dyskusji rządu. Ale do powiedzenia +tak+ atomowi już krok. To rozwiązanie dla Polski niezbędne” - mówi cytowany w DGP Piotrowski.

Jak pisze dziennik, Piotrowski potwierdził, że jeśli decyzja rządu w sprawie realizacji programu atomowego w styczniu będzie pozytywna, to w grę wchodzi nie tylko produkcja energii elektrycznej, ale i cieplnej.

Piotrowski wyjaśnia:

„Mówimy tu o dwóch równoległych przedsięwzięciach. Jedno to budowa dużej energetyki jądrowej, drugie to małe reaktory wysokotemperaturowe”

Dotychczas przedstawiciele rządu deklarowali wielokrotnie, że polityczna decyzja o budowie w Polsce elektrowni jądrowej ma zostać podjęta do końca tego roku. Z ostatnich badań wykonanych na zlecenie resortu energii wynika, że 59 proc. Polaków popiera budowę w Polsce elektrowni jądrowej, a przeciwko tej inwestycji jest 35 proc. badanych.

PAP/ as/