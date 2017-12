Kolejne mieszkania w ramach Mieszkania Plus

Podpiszemy z samorządami umowy inwestycyjne na ok. 2,5 tys. lokali w ramach Mieszkania plus - powiedział dziś wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski. Dodał, że w ramach Krajowego Zasobu Nieruchomości może powstać blisko 6 tys. mieszkań.

Umowy w trakcie dzisiejszej konferencji „Mieszkanie plus dziś i jutro” ma podpisać około 30 samorządów z dziewięciu województw.

Jak zaznaczył Żuchowski:

„Łącznie dziś będziemy mieli podpisane porozumienia na blisko 6 tys. mieszkań”

Jak powiedział wiceminister, resort chce, by „samorządy miały możliwość dialogu z wykonawcami oraz by w przetargach, które ruszą w przyszłym roku uczestniczyło jak najwięcej firm budowlanych. Wybrane technologie mają umożliwić sprawną realizację inwestycji, a projekty i rozwiązania materiałowe mają być jak najlepszej jakości. To umożliwi uzyskanie odpowiedniej ceny i optymalnej jakości” - stwierdził Żuchowski.

Ustawa o KZN weszła w życie 11 września. Dzięki niej powstanie tzw. bank ziemi, który będzie gospodarował nieruchomościami Skarbu Państwa. Grunty, które wejdą do KZN, zostaną przeznaczone pod budowę mieszkań w ramach programu Mieszkanie plus. Maksymalny czynsz będzie ustalany na podstawie rozporządzenia wydawanego co roku przez Radę Ministrów.

Zakłada się, że pierwsze budynki w programie Mieszkanie plus na gruntach Skarbu Państwa powstaną w 2019 r.

KZN podpisał już 49 porozumień z samorządami. Największą liczbę mieszkań przewiduje porozumienie z Legnicą (665), Kielcami (155), Kuźnią Raciborską (150), Przemyślem (150), Świnoujściem (130), Łomżą (115) i Zieloną Górą (100).

W przygotowaniu są kolejne porozumienia z innymi samorządami.

Dodatkowo KZN zawarł umowy dotyczące uruchomienia inwestycji z programu Mieszkanie plus ws. 130 nieruchomości w 58 miastach wskazanych przez Grupę PKP oraz 208 nieruchomości Poczty Polskiej.

PAP/ as/