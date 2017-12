Luka gospodarcza Polski do UE nie zmniejsza się

Produkt Krajowy Brutto (PKB) Polski na mieszkańca, mierzony w standardzie siły nabywczej, wyniósł w 2013 roku do 68 proc. średniej dla całej Unii Europejskiej - bez zmian wobec 2015 roku, podał unijny urząd statystyczny Eurostat.

Kraje z regionu, które miały wynik gorszy niż Polska to: Węgry (67 proc.), Łotwa (65 proc.), Chorwacja (60 proc.), Rumunia (58 proc.) oraz Bułgaria (49 proc.). Kraje, które w największym stopniu przekroczyły średni dla UE wskaźnik PKB per capita, to: Luksemburg (258 proc. średniej), Irlandia (183 proc.), Austria (128 proc.), Niemcy (123 proc.).

W przypadku strefy euro wskaźnik ten wyniósł 106 proc. średniej dla Unii 28 państw (bez zmian rok do roku).

Eurostat podkreśla, że PKB na mieszkańca odzwierciedla głównie aktywność gospodarczą, natomiast lepszym wskaźnikiem rzeczywistego poziomu życia gospodarstw domowych jest spożycie indywidualne skorygowane na mieszkańca (AIC).

W przypadku Polski w 2016 r. wskaźnik ten wzrósł do 74% średniej unijnej.

Pod względem AIC, Polskę wyprzedziły tylko cztery kraje regionu: Litwa (85 proc.), Czechy (78 proc.) i Słowenia i Słowacja (76 proc.).

Najwyższy poziom wskaźnika spożycia indywidualnego skorygowanego na mieszkańca w Unii odnotowały: Luksemburg (131 proc. średniej unijnej), Niemcy (122 proc.) i Austria (119 proc.).

Spożycie indywidualne skorygowane dotyczy natomiast dóbr i usług rzeczywiście konsumowanych przez osoby fizyczne, niezależnie od tego, czy takie dobra i usługi zostały kupione i opłacone przez gospodarstwa domowe, przez rząd czy też przez instytucje niekomercyjne.

ISBnews, sek