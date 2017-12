Polskie drzwi zdobywają Wietnam

Polski producent, który od ubiegłego roku ma salon pokazowy w Hanoi, planuje otwarcie dwóch następnych – kolejnego w stolicy kraju oraz salonu w Ho Chi Minh, dawnym Sajgonie

Wietnam to atrakcyjny i perspektywiczny dla nas rynek. Gospodarka tego kraju rośnie bardzo szybko, znacznie przekraczając dynamikę unijnego PKB. Dobra koniunktura dotyczy także branży inwestycyjno-budowlanej, z czego właśnie korzystamy. Europejskie produkty, mimo że droższe od dostępnych na miejscu azjatyckich wyrobów, są doceniane za wysoką jakość - mówi Łukasz Luto, wiceprezes i dyrektor zarządzający Porta KMI Poland.

W Wietnamie drzwi ze znakiem Porta są zamawiane przede wszystkim przez deweloperów budujących kompleksy mieszkaniowe i biurowe. Z polskich fabryk trafiają tam drzwi wewnątrzlokalowe oraz przeciwpożarowe.

Przykładem jednej z takich inwestycji jest Nam Cuong HH1 Cotencons – kompleks dwóch 25-kondygnacyjnych budynków w Hanoi, gdzie zostanie zamontowanych 2300 drzwi Porta VECTOR Premium. Producent kieruje też swoją ofertę do hoteli i firm inwestycyjnych planujących obiekty użyteczności publicznej

Nie bez znaczenia jest też to, że wyposażenie importowane z Europy, w tym produkty ze znakiem „Made in Poland”, cieszą się estymą i podnoszą prestiż inwestycji. Biorąc wszystko to pod uwagę chcemy coraz bardziej promować markę Porta Drzwi w tym kraju i dlatego planujemy otworzyć w Wietnamie dwa kolejne salony firmowe – zapowiada wiceprezes Luto.