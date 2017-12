Musimy zrealizować Mieszkanie plus

Musimy stworzyć warunki dla młodych Polaków, młodych rodzin, aby nie szukali przyszłości poza granicami kraju. Musimy zrealizować Narodowy Program Mieszkaniowy - powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk

Adamczyk w trakcie czwartkowej konferencji „Mieszkanie plus dziś i jutro” powiedział, że Narodowy Program Mieszkaniowy to bardzo szeroki program, w ramach którego będą powstawały mieszkanie na wynajem z opcją dojścia do własności.

Pragnę podkreślić, że Narodowy Program Mieszkaniowy to także wsparcie budownictwa społecznego, budownictwa komunalnego, socjalnego i budownictwa indywidualnego - podkreślił.

„Krajowy Zespół Nieruchomości to zespół instrumentów, przy pomocy których będzie można wykorzystać nieruchomości skarbu państwa” - powiedział Adamczyk.

Państwo posiada kapitał, który jest uśpiony. Te nieruchomości należy przeznaczyć na realizację programu, który pozwoli Polsce wyrwać się z tego niechlubnego, niemalże ostatniego miejsca w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o liczbę mieszkań na tysiąc mieszkańców - dodał.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zaprosiło samorządy z całej Polski na uroczystość podpisania kolejnych umów intencyjnych, dotyczących budowy mieszkań w ramach programu Mieszkanie plus (część Narodowego Programu Mieszkaniowego).

W czwartek zostaną podpisane umowy z ok. 30 samorządami, w ramach których może powstać ok. 2,5 tys. mieszkań. Łącznie Krajowy Zasób Nieruchomości będzie miał podpisane porozumienia na blisko 6 tys. mieszkań.

SzSz(PAP)