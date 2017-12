Innowacyjny klucz do sukcesu

Najbliższe lata będą zasadniczo ważne dla rozwoju polskiego sektora chemicznego. Jeśli krajowi producenci chcą wyjść obronną ręką ze starcia z konkurentami zarówno z Europy, jaki i spoza niej, muszą postawić już nie tylko na zwiększanie efektywności swojej działalności biznesowej, lecz zintensyfikować także wysiłki na rzecz produkcji wysokomarżowej – pisze w „Polskim Kompasie 2017” Jacek Podgórski, prezes zarządu ANWIL SA

Będzie to możliwe przez zwiększenie wydatków na działalność B+R oraz nawiązywanie współpracy z nauką i ze start-upami. Dodatkową szansą, aby krajowy przemysł chemiczny stał się bardziej innowacyjny, jest także promujący współpracę przedsiębiorstw z instytutami badawczymi program INNOCHEM. Wydaje się więc, że mimo braku dostępu do tanich surowców polscy producenci mają szansę, by z sukcesem zaistnieć na rynkach międzynarodowych. Oczywiście pod warunkiem że odmieniany przez wszystkie przypadki rzeczownik „innowacja” nie pozostanie tylko w sferze deklaracji, lecz stanie się nieodzownym elementem krajowego przemysłu chemicznego, podobnie jak prace badawczo-rozwojowe prowadzone we współpracy z jednostkami naukowymi.

Niemniej aktualny sezon nawozowy, podobnie jak ubiegłoroczny, nadal jest pełen wyzwań dla producentów. Do najważniejszych z nich należą: wzrost cen gazu (zwróćmy uwagę, że w I kwartale 2017 r. jego cena kształtowała się na poziomie ok. 18 euro za MWH, podczas gdy w tym samym okresie roku poprzedniego była to kwota o 4 euro niższa), dalszy spadek cen mocznika, co z pewnością przełoży się na ceny nawozów w kolejnych miesiącach, a także stale zmniejszająca się konsumpcja zbóż.

O ile ostatnie dwa lata nie dają producentom nawozów powodów do zadowolenia, to perspektywy na kolejne 8–10 lat są obiecujące. W tej chwili średni poziom zużycia nawozów mineralnych w naszym kraju jest niższy niż średnia unijna i dużo niższy niż np. w Niemczech, Belgii czy we Francji. Tymczasem według prognoz Europejskiej Organizacji Producentów Nawozów ten stan rzeczy w nadchodzącej dekadzie będzie się zmieniał. W Polsce będziemy mieć do czynienia ze wzrostem poziomu nawożenia. Przede wszystkim będzie rosło zapotrzebowanie na nawozy azotowe, zwłaszcza saletrzane, które ANWIL ma w swojej ofercie. Dla naszej spółki, która aż 80 proc. wyprodukowanych we Włocławku nawozów sprzedaje na krajowym rynku, to zatem bardzo dobra wiadomość.

Optymizmem napawa także dobra koniunktura w sektorze przemysłowym oraz budowlanym, dzięki czemu zapotrzebowanie na polichlorek winylu utrzymuje się na stałym, wysokim poziomie. W tym roku spodziewamy się ożywienia w sprzedaży rur, a także dalszego wzrostu wolumenów sprzedaży polichlorku winylu dla producentów profili okiennych. Aktualne zużycie PCW w Europie Środkowo-Wschodniej to ok. 1,3 mln ton rocznie, a w 2035 r. ma to być już ok. 2,5 mln ton. Tak obiecujące prognozy to świetna perspektywa dla naszej spółki, która jest jedynym w kraju producentem tego surowca.

Jacek Podgórski, prezes zarządu ANWIL SA

