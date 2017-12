Ryanair ostrzega przed zakłóceniami lotów z powodu strajków

Irlandzkie tanie linie lotnicze Ryanair ostrzegają przed możliwymi zakłóceniami w ruchu lotniczym w przyszłym tygodniu z powodu strajków planowanych przed pilotów linii w pięciu krajach - poinformował w czwartek przedstawiciel Ryanaira

Plan działań mający zminimalizować konsekwencje potencjalnych strajków zostanie opublikowany na stronach internetowych przewoźnika w poniedziałek - dodał cytowany przez agencję Reutera rzecznik Ryanaira.

24-godzinny strajk zapowiedział we wtorek na 20 grudnia związek zawodowy, który zrzesza pracujących w Irlandii pilotów Ryanair. Wcześniej o podobnych planach informowali także niemieccy piloci przewoźnika. Do strajku mają zamiar dołączyć się też piloci Ryanair w Portugalii, Włoszech i Hiszpanii.

Cytowany przez agencję dpa niemiecki związek zawodowy pilotów poinformował we wtorek, że celem obejmującej całą Europę akcji jest doprowadzenie do przestrzegania przez pracodawcę obowiązujących na rynku warunków pracy i wynagrodzenia. Według dpa irlandzki przewoźnik nie wyraził gotowości do podjęcia negocjacji.

SzSz(PAP)