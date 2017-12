PZU dostała nagrodę za obsługę w języku migowym

PZU, jako pierwsza firma w Europie, uruchomił w 2017 roku trójstronne połączenia wideo przez Internet z konsultantem w języku migowym, za co został uhonorowany nagrodą Insurance Innovation of the month europejskiej organizacji EFMA – informuje ubezpieczyciel w komunikacie.

Jak podaje PZU, spółka została wyróżniona za innowacyjny sposób obsługi klientów głuchych i niedosłyszących. W Polsce mieszka ok. 50 tysięcy ludzi posługujących się językiem migowym. PZU wprowadziło obsługę w tym języku w listopadzie 2015 r.

Osoby Niesłyszące często przychodziły do oddziałów PZU z członkami rodziny, którzy występowali w roli tłumacza. Z tego powodu osoby Głuche i Niedosłyszące nie czuły się w pełni samodzielne i nie mogły załatwić swoich spraw bez konieczności dzielenia się informacjami, często wrażliwymi, z członkami rodziny - powiedział Krzysztof Bachta, dyrektor zarządzający ds. Strategii i Rozwoju PZU.

Jak informuje ubezpieczyciel, właśnie dlatego, od grudnia tego roku, największy polski ubezpieczyciel we współpracy z firmą Migam wprowadził usługę umożliwiającą klientom głuchym i niedosłyszącym jednoczesne połączenie wideo z tłumaczem języka migowego oraz konsultantem PZU przez Internet. Dzięki połączeniu online, klient może załatwić swoje sprawy lub uzyskać niezbędną pomoc i informacje nie wychodząc z domu. Połączenie można uzyskać poprzez stronę pzu.pl. Wystarczy, żeby klient miał komputer lub urządzenie mobilne z kamerką internetową oraz dostęp do Internetu. Korzystając z usług tłumaczy języka migowego PZU zapewnia profesjonalną jakość tłumaczenia i redukuje ryzyko nieporozumień. Usługa ogranicza również wysokie koszty związane z przyprowadzaniem tłumaczy do oddziałów PZU.

Klienci mogą załatwić niemal każdą swoją sprawę i uzyskać informacje w sposób dyskretny, bez wychodzenia z domu i angażowania innych osób - powiedział Grzegorz Goluch, dyrektor zarządzający ds. Obsługi Szkód i Świadczeń. - Bardzo wzruszający był moment, gdy usłyszeliśmy od niemal 40 letniego mężczyzny, że dzięki takiej usłudze, po raz pierwszy w życiu może samodzielnie załatwić swoją własną sprawę bez wtajemniczania i angażowania swojej mamy – dodał Bachta.

Przyznana nagroda powoduje automatyczną nominację do nagrody Efma-Accenture Innovation in Insurance Awards 2018. EFMA (European Financial Management Association) to organizacja skupiająca bankowych i ubezpieczeniowych profesjonalistów, wyspecjalizowanych w marketingu i dystrybucji usług finansowych.