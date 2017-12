Grupa V4 dopieściła Junckera

Państwa Grupy Wyszehradzkiej zadeklarowały przekazanie 35 mln euro na wsparcie Włoch w projektach mających na celu powstrzymanie nielegalnej migracji z Libii. Każdy z krajów V4, w tym Polska, wyłoży po ok. 9 mln euro. Zadowolenie z inicjatywy wyraziła KE

Chcemy pokazać, że solidarność to coś, co w pełni szanujemy - powiedział dziennikarzom w Brukseli szef słowackiego rządu Robert Fico po spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej z premierem Włoch Paolo Gentilonim. Mogę potwierdzić, że nie tylko ja, ale inni premierzy z Grupy Wyszehradzkiej zaoferowali nawet więcej pieniędzy, jeśli jest to konieczne. W tym momencie oferujemy 35 mln euro