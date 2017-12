Tego się nie spodziewali ! Ponad 2 mld zł na plusie w obrotach bieżących

Na rachunku obrotów bieżących w październiku 2017 r. odnotowano dodatnie saldo w wysokości 575 mln euro wobec 100 mln euro deficytu (po rewizji) miesiąc wcześniej i wobec 14 mln euro ujemnego salda rok wcześniej – informuje Narodowy Bank Polski.

Według piętnastu ankietowanych przez ISBnews analityków, nadwyżka C/A w październiku wyniosła (średnio) ok. 227,58 mln euro wobec 100 mln euro deficytu w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie od 99 mln euro do deficytu do 405 mln euro nadwyżki.

Saldo rachunku bieżącego w październiku 2017 r. było dodatnie i wyniosło 2,5 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (6,9 mld zł) i obrotów towarowych (2,6 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (6,5 mld zł) i dochodów wtórnych (0,5 mld zł). W analogicznym miesiącu 2016 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 0,1 mld zł. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego w analizowanym miesiącu było dodatnie i wyniosło 5 mld zł - czytamy w komentarzu banku centralnego.

Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 597 mln euro wobec 764 mln euro nadwyżki miesiąc wcześniej, w analogicznym miesiącu 2016 r. wyniosło +187 mln euro.

Według ekonomistów, w październiku br. odnotowaliśmy nadwyżkę w obrotach towarowych w wysokości ok. 725,17 mln euro wobec 764 mln euro nadwyżki we wrześniu br.

Na podst. ISBnews