W polskiej stoczni zbudują dwa masowce

W Szczecińskim Parku Przemysłowym podpisano w czwartek list intencyjny w sprawie budowy dwóch masowców dla armatora Baltramp. Armator chce podnieść na nowych statkach polską banderę

Będą to jednostki rzeczno-morskie o długości 89 metrów, szerokości 15 metrów, nośności 5 000 DWT i mocy silnika 1 750 kW - powiedział dziennikarzom po podpisaniu listu prezes zarządu Szczecińskiego Parku Przemysłowego Andrzej Strzeboński.

Koncepcja tego statku jest w finalnej fazie projektowania. Projektuje to nasze szczecińskie biuro projektowe; projektanci rodem z tej stoczni - podkreślał Strzeboński.

Dla nas to bardzo doniosła chwila - powiedział Robert Tuziak z Baltramp. Po 25 latach działalności doszliśmy do momentu, kiedy jesteśmy w stanie zamówić nowy statek. Do tej pory kupowaliśmy tylko i wyłącznie statki używane. Podwójna radość, bo ten list intencyjny możemy podpisać z tutejszą stocznią, stocznią szczecińską, która według przeglądu dokonanego przez nas ma zdolność, moce i potrafi łatwo sobie poradzić z tym zadanie - dodał Tuziak.