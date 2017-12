Pepsi zamawia elektryczne ciężarówki

PepsiCo właśnie zamówiła 100 elektrycznych ciężarówek od firmy Tesla. Taki ruch jest przełomem - po raz pierwszy w historii duża firma złożyła tak duże zamówienie na elektryczne pojazdy. Może to drastycznie zmienić amerykańskie i światowe ulice.

Kontrakt ma opiewać na ok 2 miliony dolarów wstępnej zaliczki i choć nie jest pierwszym zamówieniem na ciężarówki od Tesli to PepsiCo jest największą firmą, która złożyła takie zamówienie. Ostateczna płatność ma wynosić 18 mln dolarów i zostać uiszczona w 2019 roku kiedy ciężarówki trafią do odbiorcy.

Jak wtedy będą wyglądały amerykańskie ulice trudno oceniać ale pewnym jest, że już teraz następują zmiany na rzecz bardziej ekologicznego transportu. Samorząd San Francisco ogłosił, iż do 2040 roku chce zaprzestać rejestrowania samochodów o silnikach spalinowych z kolei Japoński koncern Nissan stawia na elektryczne taksówki w mieście Yokohama. Może się okazać, że elektryczne ciężarówki od Tesli będą częstszym widokiem w przyszłości.

Futurism/ as/