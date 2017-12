EBC: PKB przyspieszy w strefie euro

Europejski Bank Centralny podniósł prognozy wzrostu gospodarczego dla strefy euro na ten rok do 2,4 proc. z 2,2 proc. oczekiwanych we wrześniu, podniósł prognozę na 2018 i 2019 rok odpowiednio do 2,3 proc. z 1,8 proc. i na 1,9 proc.z 1,7 proc. oraz prognozowany jest wzrost na poziomie 1,7 proc. w 2020 roku.

EBC oczekuje obecnie rocznej inflacji HICP w strefie euro na poziomie 1,5 proc. w 2017 r., 1,4 proc. w 2018 r. i 1,5 proc. w 2019 r. i 1,7 proc. w 2020 roku.

W porównaniu do września 2017 roku EBC podniósł prognozę inflacji HICP z uwagi na wyższe ceny ropy naftowej i żywności.

