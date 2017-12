Pierwsze umowy KZN na sfinansowanie Mieszkania+

Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN) zawarł z pierwszymi trzema samorządami porozumienia dotyczące finansowania inwestycji w ramach programu Mieszkanie+ - wynika z komunikatu Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Resort podał, że łącznie KZN ma podpisanych 76 porozumień z samorządami na budowę około 6 tys. mieszkań.

Zgodnie z nim dziś zawarto także 28 listów intencyjnych umożliwiających budowę około 2,5 tys. mieszkań. Najwięcej w Nakle nad Notecią (700), Nysie (230), Mroczy (120), Giżycku (115), Brzegu (105) i Wieliczce (100). Samorządy, które zadeklarowały od kilkunastu do kilkudziesięciu mieszkań to Brzeziny, Chocianów (60), Dąbrowa Tarnowska (20), Gaworzyce (30), Kochanowice (36), Koronowo (30), Kruszwica (40), Krynica Morska (20), Mogilno (20), Nowa Ruda (90), Radziejów (30), Sępólno Krajeńskie (56), Strzegom (60), Szczawno-Zdrój (30), Tereszpol (9), Trzebnica (30), Ustka (56), Więcbork (30), Wolbórz (16), Zduńska Wola (74), Zgierz (40) i Żnin (81).

Łącznie Krajowy Zasób Nieruchomości ma podpisanych 76 porozumień z samorządami na budowę około 6 tys. mieszkań. Dodatkowo KZN zawarł porozumienia w sprawie uruchomienia inwestycji z programu Mieszkanie+, dotyczące 130 nieruchomości wskazanych przez PKP oraz 208 nieruchomości Poczty Polskiej. Do końca roku PKP i Poczta Polska zadeklarowały uzupełnienie wykazów i umożliwienie włączenia do programu Mieszkanie Plus kolejnych nieruchomości - czytamy dalej.

Minister budownictwa Andrzej Adamczyk podkreślił, że program Mieszkanie+ to element prorodzinnych działań rządu, w który zaangażowały się samorządy lokalne.

Program Mieszkanie+ to dopełnienie programu Rodzina 500+. Własne miejsce, własne mieszkanie jest dla wielu osób marzeniem nieosiągalnym. Zmieniamy to. Przygotowaliśmy ustawę, która umożliwia wykorzystanie potencjału nieruchomości Skarbu Państwa dla budownictwa mieszkaniowego. Kolejne samorządy przystępują do programu. Bardzo cieszymy się z zainteresowania gmin w całej Polsce. Zachęcamy kolejne samorządy do kontaktu. Jesteśmy otwarci na współpracę, która opłaci się samorządom. Uwalniamy ogromny potencjał nieruchomości Skarbu Państwa w interesie polskich rodzin – powiedział, cytowany w komunikacie, szef resortu budownictwa.