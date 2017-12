„Banking Technology Awards” dla Alior Banku

Alior Bank otrzymał nagrodę w międzynarodowym konkursie „Banking Technology Awards”. W kategorii „Najlepsze wykorzystanie technologii informacyjnych w kredytowaniu” zwyciężył projekt mobRATY – aplikacja mobilna wykorzystywana w procesie udzielania kredytów ratalnych.

W międzynarodowym konkursie „Banking Technology Awards” nagradzane są najbardziej innowacyjne rozwiązania IT wykorzystywane w usługach finansowych. Wyniki tegorocznej edycji zostały ogłoszone 13 grudnia w Londynie. Nagrodę w imieniu banku odebrał Tomasz Jakubczyk, dyrektor ds. partnerstw z fintechami.

Aplikacja mobilna mobRATY przeznaczona jest dla pracowników prowadzących sprzedaż ratalną finansowaną przez Alior Bank. Dzięki niej cały proces może zostać przeprowadzony za pomocą urządzenia mobilnego, w dowolnym miejscu, bez wykorzystania dokumentów papierowych. Od momentu wypełnienia wniosku do udzielenia kredytu proces składa się z kilku prostych kroków i jest realizowany w rekordowym czasie, poniżej 3 minut. Aplikacja jest dostępna na urządzeniach, smartfonach i tabletach, z systemem Android i iOS.

„Banking Technology Awards” to jeden z najważniejszych konkursów w sektorze usług finansowych na świecie, organizowany przez magazyn „Banking Technology”. Uczestniczą w nim banki, instytucje finansowe, firmy z sektora fintech i osoby prywatne. W tym roku Alior Bank był nominowany aż w pięciu kategoriach.

To kolejne międzynarodowe wyróżnienie dla Alior Banku w ostatnim czasie. W listopadzie br. bank otrzymał nagrodę „Banku Roku w Polsce” – w konkursie organizowanym przez brytyjski magazyn „The Banker”, należący do „Financial Times Ltd”. To jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień przyznawanych przez międzynarodowych ekspertów w dziedzinie bankowości.