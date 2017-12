VAT na strzykawki bez zmian

Strzykawki, prezerwatywy, soczewki do okularów korekcyjnych i smoczki zachowają obniżoną 8-proc. stawkę VAT, choć znajdują się w tej części ustawy, wobec której uchwalona w czwartek nowelizacja przywróciła stawkę 23 proc. - zapewnia dyr. Wojciech Śliż z Ministerstwa Finansów

Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), dostosowującą polskie prawo do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2015 roku i wprowadzającą podstawowe stawki VAT (23 proc.) na niektóre produkty, które, zgodnie z wyrokiem TSUE, nie powinny mieć stawki obniżonej.

Dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów Wojciech Śliż podkreśla jednak , że w efekcie nowelizacji podwyższona stawka wprowadzona zostanie na bardzo niewiele produktów.

Dotyczyć to będzie cysteiny i cystyny, wskazanych w wyroku TSUE, które są półproduktami farmaceutycznymi. Jednak, ponieważ są półproduktami, poniesienie na nie stawki VAT do 23 proc. nie musi powodować wzrostu cen farmaceutyków - zaznacza Śliż.

Druga kategoria wskazana w wyroku TSUE to soczewki do okularów. Jednak podwyżka stawki do 23 proc. nie będzie dotyczyć, podkreśla dyr. Śliż, soczewek do okularów leczniczych. Wyrok nie obejmował bowiem soczewek używanych do celów terapeutycznych.

Podwyżka stawki VAT nie będzie miała zatem zastosowania do okularów korekcyjnych, a jedynie do słonecznych czy zmieniających kolor oczu - mówi przedstawiciel MF.

Trzecia grupa wskazana w wyroku, na którą ustawa przywraca stawkę 23 proc., to produkty wymienione w załączniku 3 do ustawy o VAT. Są tam m.in. strzykawki, smoczki czy gumowe osłonki antykoncepcyjne (prezerwatywy). Jednak w tym przypadku również nie będzie podwyżki stawki na większość z tych towarów.

Na podstawie ustawy o wyrobach medycznych stawka VAT 8 proc. pozostanie bowiem w przypadku tych produktów z załącznika 3, zaznacza dyr. Śliż, które są wyrobami medycznymi, a więc strzykawek czy prezerwatyw. „99 proc. strzykawek i 99 proc. prezerwatyw to są wyroby medyczne, więc one zachowają stawkę obniżoną” - mówi przedstawiciel MF.

Wyrobem medycznym nie są wymienione w załączniku smoczki dla dzieci. By jednak uniknąć podwyższania stawki w tym przypadku, resort finansów dopisał w nowelizacji smoczki do listy produktów, na które jest obniżona stawka VAT - dodaje dyr. Śliż.

SzSz(PAP)