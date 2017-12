Nowe taryfy dla PGNiG i LNG zatwierdzone

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy przedsiębiorstwom energetycznym o istotnym znaczeniu dla sektora gazowego, czyli PGNiG Odbiór Detaliczny i spółce Polskie LNG - poinformował w czwartek regulator

W przypadku PGNiG Odbiór Detaliczny, czyli spółki dostarczającej gaz do odbiorców, nowe taryfy będą obowiązywały do końca marca 2018 r.; w przypadku Polskiego LNG, czyli operatora Terminalu LNG im. Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu - do końca grudnia 2018 r.

Jak informuje URE obecna taryfa PGNiG OD dotyczy tylko odbiorców w gospodarstwach domowych - tylko dla nich prezes URE wydaje decyzje o wysokości taryf. W taryfie tej zarówno ceny gazu, jak i stawki opłat abonamentowych nie ulegają zmianie w stosunku do taryfy obowiązującej.

Zważywszy więc na to, że 1 stycznia 2018 r. zmianie, w stosunku do taryfy obowiązującej, nie ulega również taryfa Polskiej Spółki Gazownictwa (postępowanie administracyjne w sprawie tej taryfy nie zostało zakończone), opłaty kompleksowe za dostarczony gaz, jakie ponosić będą odbiorcy w gospodarstwach domowych obsługiwanych przez PGNiG OD z o.o., pozostaną niezmienione. Jednakże Spółka pierwotnie wnioskowała o wzrost dotychczasowych cen, a zatwierdzona taryfa jest wynikiem przeprowadzonego postępowania administracyjnego przed Prezesem URE - napisano w komunikacie URE.

Urząd podkreślił, że wejście w życie nowej taryfy dla usług regazyfikacji gazu LNG, oznacza spadek średniej stawki za usługi regazyfikacji o 30,7 proc., w porównaniu do stawki obliczonej na podstawie taryfy obowiązującej. Stawka za przeładunek gazu LNG na autocysterny spada z kolei o 42,9 proc.

Spadek stawek w zatwierdzonej taryfie wynika z planowanego znacznego wzrostu wykorzystania terminalu, tj.: wzrostu zamówionej mocy regazyfikacji, ilości regazyfikowanego gazu LNG oraz wykorzystania możliwości przeładunku gazu LNG na autocysterny, w porównaniu z wielkościami planowanymi na 2017 r.

SzSz(PAP)