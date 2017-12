Wymiana obejmie mniej niż połowę ministrów

Styczniowa rekonstrukcja rządu Mateusza Morawieckiego obejmie co najmniej kilka resortów, w tym te zaliczane do „superważnych” - powiedział wicemarszałek Senatu Adam Bielan. Dodał, że rekonstrukcja obejmie mniej niż połowę ministrów.

Nie znam dokładnej liczby, znam jakieś przymiarki, ale to będzie co najmniej kilka resortów, w tym również te zaliczane do „superważnych” - powiedział Bielan w Radiu Zet, pytany o to, „jak duża” będzie zapowiadana na styczeń rekonstrukcja gabinetu Mateusza Morawieckiego.

Podkreślił, że wymienionych zostanie „nieco mniej” niż połowa ministrów. Dopytywany, czy rekonstrukcja obejmie również ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego, Bielan odparł, że nie może tej informacji potwierdzić.

Mogę też powiedzieć, że nikt nikogo nie zmusza do bycia ministrem. Po ludzku niektórym kolegom mogę współczuć, ale jeśli ktoś zostaje ministrem, to musi wiedzieć, że przychodzą momenty, kiedy będzie musiał odejść ze stanowiska - dodał wicemarszałek Senatu.

Bielan podkreślił, że o składzie rządu „przede wszystkim” zadecyduje premier Mateusz Morawiecki.

Rząd premiera Mateusza Morawieckiego został powołany przez prezydenta Andrzeja Dudę w poniedziałek, a jego skład jest identyczny ze składem gabinetu premier Beaty Szydło, która jest obecnie wicepremierem. Politycy PiS zapowiadali jednak, że w styczniu dojdzie do wymiany części ministrów.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński pytany we wtorek w TVP, czy dojdzie do rekonstrukcji rządu i kiedy możemy się jej spodziewać, odparł: „Jestem niemalże pewien, że to będzie na początku przyszłego roku”. W ocenie prezesa PiS, „zmiany będą dosyć głębokie”.

PAP, MS