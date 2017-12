Jest dowód ! Bitcoin służy do prania brudnych pieniędzy

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu prowadzi śledztwo dotyczące sprzedaży fikcyjnych faktur VAT i prania brudnych pieniędzy. Środki uzyskane z przestępstw zamieniano na krypto walutę BTC (bitcoin).

W wyniku śledztwa ustalono, że od 2015 roku użytkownicy szeregu serwisów internetowych o adresach m.in. www.sprzedamkoszty.com.pl, które służyły do tzw. optymalizacji podatkowej, sprzedawały podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą faktury dokumentujące nieistniejące transakcje. Służyły one nabywcom tzw. pustych faktur do zaniżenia odprowadzanego do Skarbu Państwa podatku od towarów i usług oraz dochodowego.

Środki pieniężne, stanowiące zapłatę za wystawienie poświadczających nieprawdę faktur, sprawcy wpłacali na rachunek bankowy prowadzony na rzecz giełdy bitcoinowej. Wpłacane środki zamieniane na kryptowalutę - BTC i gromadzone w portfelu bitcoin, były następnie transferowane w sposób uniemożliwiający wykrycie tego, kto te je odbierał i kto je wysyłał, chodziło o ukrycie środków pieniężnych.

W wyniku postępowania ujawniono również proceder tzw. karuzeli podatkowej związanej z wystawianiem pustych faktur. Uczestniczyły w niej spółki generujące fikcyjny łańcuch transakcji związany z obrotem autorskim oprogramowaniem komputerowym w celu uzyskania zwrotu podatku VAT.

Przeprowadzone czynności śledcze doprowadziły do ustalenia osoby, która, będąc użytkownikiem serwisów internetowych m.in. www.sprzedamkoszty.com.pl, sprzedawała podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą faktury dokumentujące nieistniejące transakcje.

Usługi wykazywane w fakturach wystawianych przez B2BNet Sp. z o.o. nie były w rzeczywistości wykonywane, a wystawiono faktury VAT. Konsekwencją tych czynności była tzw. optymalizacja kosztów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Kontrahenci spółki B2BNet sp. z o.o. zaniżali należny podatek VAT podlegający wpłacie do właściwych urzędów skarbowych, podatkiem naliczonym wynikającym z fikcyjnych transakcji.

W tej sprawie - w 2016 roku - przedstawiono zarzuty 11 osobom, w tym organizatorowi procederu wystawiania tzw. pustych faktur. Kolejne trzy osoby zamieszane w przestępczy proceder zostały zatrzymane 12 grudnia 2017 roku. Agnieszka K., Magdalena S. i Artur B. byli przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą, którzy nabywali tzw. puste faktury. Ze swoich przestępczych czynów sprawcy uczynili sobie stałe źródło dochodu, co wpływa na wyższy wymiar kary. Podejrzani przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów oraz wnieśli o dobrowolne poddanie się karze.

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu informuje, że przedsiębiorcy, którzy skorzystali z tzw. pustych faktur, jeśli skorygują złożone deklaracje podatkowe i zapłacą zaległe należności skarbowe, mogą skorzystać z tzw. klauzuli niekaralności.

Na podst. PAP