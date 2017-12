Alior Bank uruchamia BANCOVO. – innowacyjnego pośrednika finansowego online W ramach realizacji strategii „Cyfrowego buntownika” Alior Bank uruchamia BANCOVO. – w pełni cyfrową platformę pośrednictwa finansowego. Dzięki niej, po raz pierwszy w Polsce, klienci uzyskają w trybie online dostęp do rzeczywistych ofert wielu banków i firm pożyczkowych – w pierwszej kolejności pożyczek gotówkowych, a później również kredytów hipotecznych i ubezpieczeń. Zastosowane w BANCOVO. innowacyjne rozwiązania pozwolą sfinalizować zakup w kilka minut. 20 grudnia startuje faza Friends and Family skierowana do wybranych klientów, natomiast wdrożenie rynkowe platformy zaplanowano na przełom stycznia i lutego 2018 roku. Projekt BANCOVO., w który Alior Bank planuje zainwestować 30 mln zł, w 2020 roku ma sprzedać 2-3 mld zł kredytów.

Polacy powszechnie robią zakupy przez Internet, rezerwują wakacje, natomiast w sferze finansów do tej pory mogli skorzystać głównie z usług bankowości internetowej. Według badań firm consultingowych realizowanych na potrzeby projektu, tworzący się rynek pośrednictwa online w Polsce wchodzi w fazę dynamicznego rozwoju i już w 2020 roku osiągnie około 10 proc. udziału w sprzedaży kredytów. Dla przykładu Quicken Loans, największy pośrednik online w Stanach Zjednoczonych, w zeszłym roku sprzedał kredyty hipoteczne o wartości 96 mld dol. i jest drugim co do wielkości graczem na rynku.

Jesteśmy przekonani, że BANCOVO. stanie się najważniejszą firmą e-commerce w branży finansowej w Polsce. Unikalność rozwiązania polega na tym, że jest to platforma w pełni transakcyjna i umożliwia nie tylko porównywanie ofert, ale też – w efekcie integracji z systemami transakcyjnymi partnerów spółki –otrzymanie pożyczki zaledwie w kilka minut. Startujemy z pożyczkami gotówkowymi, ale w przyszłości mamy zamiar sprzedawać poprzez BANCOVO. także kredyty hipoteczne oraz ubezpieczenia – mówi Michał Chyczewski, wiceprezes Alior Banku, pełniący funkcję prezesa.

BANCOVO jest odpowiedzią na trendy rynkowe i potrzeby klientów, którzy przenoszą się do świata online. Platforma umożliwia im uzyskanie pożyczki online w prosty i przyjazny sposób. W ciągu minuty klient otrzyma do wyboru realne oferty banków i firm pożyczkowych, a dzięki transparentnej prezentacji będzie mógł wybrać najbardziej odpowiednie dla siebie rozwiązanie. Umowa zawierana jest przez Internet w dogodnym dla klienta miejscu i czasie oraz z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Chcemy by klienci wnioskując o ofertę skupili się na określeniu swoich potrzeb, dlatego samo podanie danych zostało ograniczone do niezbędnego minimum. Większość z nas nie pamięta na co dzień numeru swojego konta, danych zakładu pracy, czy numeru dowodu osobistego. Dzięki zaawansowanym narzędziom zastosowanym na platformie BANCOVO. dane te zostaną uzupełnione automatycznie – mówi Wojciech Rudzki, dyrektor ds. rozwoju biznesu w New Commerce Services, spółki odpowiedzialnej za platformę BANCOVO. Zdecydowaliśmy się na współpracę z BANCOVO., ponieważ widzimy potencjał w tego typu modelu biznesowym, co potwierdzają przykłady z rynków zagranicznych. Dla instytucji finansowej takiej jak my to naturalny sposób dotarcia do potencjalnych klientów w Interncie - mówi Marcin Borowiecki, prezes Wonga w Polsce.

W pierwszym kwartale na platformie dostępne będą oferty sześciu instytucji finansowych: InBank, Alior Bank, Wonga.com, Happi Pożyczki, TakTo Finanse i SuperGrosz. Kolejne integracje z bankami i firmami pożyczkowymi są już w toku. Plan integracji zakłada podłączenie minimum trzech nowych podmiotów kwartalnie.

Widzimy duże zainteresowanie banków i firm pożyczkowych obecnością na BANCOVO., ponieważ to umożliwi im dotarcie z ofertą do nowego profilu klienta, który niezależnie od relacji ze swoim bankiem szuka najlepszych ofert w Internecie. Fenomenem dzisiejszych czasów jest popularność portali takich jak Booking.com, Airbnb.com, AliExpress które stworzyły nowe kategorie usług. Większość klientów myśląc o rezerwacji hotelu myśli „Booking.com.” BANCOVO. ma ambicję zostać twórcą nowej kategorii usług - pośrednictwa finansowego online - mówi Monika Charamsa, prezes New Commerce Services.

W ciągu najbliższego roku w BANCOVO. wdrażane będą nowe funkcjonalnościami zapewniające dostępność pożyczek na „one click” oraz nowe metody autentykacji klienta. W drugiej połowie 2018 r. oferta produktowa będzie sukcesywnie wzbogacana nowymi rozwiązaniami, takimi jak kredyty hipoteczne, oferta dla przedsiębiorców, a także ubezpieczenia i produkty inwestycyjne. BANCOVO. aspiruje do roli centrum finansów osobistych. Rozwiązanie jest skalowalne, posiada otwartą architekturę, co pozwala na szybką implementację platformy w innych krajach.

Nazwa BANCOVO. określa w sposób jasny i jednoznaczny finansowy profil działalności firmy. Pochodzi od przysłówka „bankowo”, który oznacza mocne i pozytywne zapewnienie, a w tym przypadku, że klient będzie miał możliwość wyboru najlepszej dla siebie oferty kredytu bankowego lub pożyczki. BANCOVO. jest też na tyle uniwersalną nazwą, że kategorię usług, w której działa firma, bez problemu zrozumieją odbiorcy z rynków zagranicznych. Co jest nie bez znaczenia, biorąc pod uwagę przyszłe plany spółki. Tagline „wybierzesz właściwie” wskazuje na podstawową korzyść, jaką otrzymują klienci BANCOVO. – przejrzyste porównanie rzeczywistych ofert i możliwość wyboru tej najlepszej jednym kliknięciem.