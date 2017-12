Już nie taki polski bus. To koniec znanej marki?

Jak podaje portal fly4free.pl, PolskiBus - najbardziej znany przewoźnik autokarowy w Polsce - zostanie wiodącym partnerem niemieckiego FlixBusa. Szczegóły ogłoszone zostaną w poniedziałek, ale z nieoficjalnych informacji portalu wynika, że czerwona marka z bocianem wkrótce zniknie z rynku i zastąpi ją niemiecka marka.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że na spotkaniu zostanie ogłoszone, że marka PolskiBus.com będzie stopniowo wygaszana w Polsce, a czerwone autokary przewoźnika będą się zmieniały w zielone, czyli takie, jakimi jeździ FlixBus. FlixBus to jeden z największych przewoźników autokarowych w Europie. Ogłoszone zostaną też nowe trasy i zwiększy się tabor autokarów.

Autobusy PolskiegoBusa mają być przemalowane na FilxBusa i wyposażone w nadajniki GPS, urządzenia do elektronicznej odprawy pasażerów, nawigację dla kierowców oraz system monitorujący bezpieczeństwo jazdy zgodnie ze standardami FlixBusa. Nie wiadomo jeszcze, jak zmieni się siatka połączeń ani czy zostaną utrzymane słynne „bilety za złotówkę”.

„Integracja wzmocni naszą pozycję”

Jesteśmy przekonani, że integracja dwóch niezwykle silnych przewoźników wzmocni naszą pozycję konkurencyjną na wymagającym i stale rozwijającym się rynku. Dzięki tej współpracy Polscy pasażerowie będą mieć więcej możliwości komfortowych podróży, zyskując jeszcze łatwiejszy i szerszy dostęp do największej siatki połączeń w Europie - napisano w komentarzu do zaproszenia. - Nasza firma pozostaje niezależna i będzie kontynuować działalność operacyjną, zachowując najwyższe standardy świadczonych usług. Wierzymy, że współpraca pomiędzy PolskiBus.com i FlixBus przyniesie korzyści zarówno dla Pasażerów, jak i naszych Pracowników – czytamy we wiadomości.