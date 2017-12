Głosuj na swoje miasto i zdobywaj atrakcyjne nagrody

Które miasto zostanie „Świetlną Stolicą Polski”? Do rywalizacji 9. edycji dorocznego plebiscytu „Świec się z Energą” włącza się coraz więcej miejscowości z całej Polski.

Warto głosować na swojego faworyta - na 16 laureatów czekają nagrody o wartości 200 000 zł. Zostaną one przeznaczone na cele dobroczynne. W zabawie mogą wziąć także udział amatorzy fotografii – dla nich na SwiecSie.pl i #SwiecSie przygotowano konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Wystartowało głosowanie w regionalnym etapie „Świeć się z Energą”. Głosy oddawać można codziennie do 2 stycznia 2018 r. Każde z 16 miast - zwycięzców wojewódzkich - otrzyma energooszczędny sprzęt AGD o wartości 10 000 zł z przeznaczeniem na cele dobroczynne i zakwalifikuje się do wielkiego finału ogólnopolskiego. Rywalizacja w drugim etapie plebiscytu, obok zmagań o tytuł „Świetlnej stolicy Polski”, toczyć się będzie także o dodatkową nagrodę charytatywną o wartości 40 000 zł. Wygrana to dla miasta to również doskonała okazja do promowania się w całym kraju. Głosować można za pośrednictwem strony internetowej SwiecSie.pl.

Każdego roku Plebiscyt Miast wyzwala duże emocje, rywalizacja trwa do ostatniej chwili. To nie wielkość miasta ale mobilizacja i zaangażowanie jego mieszańców oraz sympatyków ma kluczowe znaczenie. Udowadniają to poprzednie edycje, podczas których zwycięzcami były miasta powiatowe m.in. Zamość. Jednych motywuje lokalny patriotyzm, innych uznanie dla miejskiego oświetlenia, ale najwięcej osób do głosowania przekonuje szczytny cel akcji. W plebiscycie miast prawdziwymi zwycięzcami są bowiem osoby potrzebujące, bo to do nich ostatecznie trafia energooszczędny sprzęt AGD od Grupy Energa – mówi Adam Kasprzyk, rzecznik prasowy Grupy Energa.

Ty też możesz świecić się z Energą – rób klimatyczne fotografie

W ramach „Świeć się z Energą” odbywa się również indywidualny konkurs fotograficzny, w którym autorzy zdjęć z całej Polski starają się w pełnych światła i klimatu kadrach uwiecznić magię nadchodzących świąt. W tym roku konkurs został rozszerzony o nową kategorię pt. „Moja ulubiona szopka”. Szopki bożonarodzeniowe mają w naszym kraju wielowiekowe tradycje, cechują je różnorodne formy, co czyni je wyjątkowo ciekawymi obiektami do fotografowania.

W konkursie przyznanych zostanie 79 nagród. Część z nich przyzna jury pod przewodnictwem Lidii Popiel, jednak ponad połowa wyróżnień zostanie wyłoniona w wyniku głosowania internautów. Autor najlepszego zdjęcia w konkursie otrzyma bon do sklep.energa.pl na zakup sprzętu fotograficznego o wartości 4000 zł. Konkurs foto potrwa do 15 stycznia.

Nie ma jednego, sprawdzonego przepisu na udane zdjęcie. Zachęcam do tego, aby tą gwiazdkową aurą bawić się i z nią eksperymentować. Święta mogą każdego inspirować w inny sposób. Zaufajmy zatem swojej intuicji oraz wewnętrznej wrażliwości i przenieśmy je na fotograficzną kompozycję – radzi Lidia Popiel, fotografka oraz wykładowczyni w Warszawskiej Szkole Filmowej, przewodnicząca jury.

W zmaganiach fotograficznych udział może wziąć każdy, bez względu na to, czy jest posiadającym lustrzankę profesjonalistą, czy też amatorem uzbrojonym jedynie w smartfon. Liczy się wyobraźnia i kreatywne podejście do tematu. Pozytywną, świąteczną energię i jej blask, pokazać można na wiele sposobów!

#SwiecSie – świątecznego klimatu szukamy również w internecie

Równolegle do plebiscytu miast i konkursu foto, rozgrywany jest także konkurs wśród użytkowników portali Facebook oraz Instagram. By wziąć w nim udział wystarczy oznaczyć swoje zdjęcie za pomocą hashtagu #SwiecSie. W ramach zabawy przyznawane będą wyróżnienia tygodniowe, a po 15 stycznia jury dokona ostatecznego wyboru najlepszych fotografii #SwiecSie.

Harmonogram konkursu

start akcji – początek dodawania zdjęć: 6 grudnia 2017

głosowanie w I etapie Plebiscytu Miast: 13 grudnia 2017 - 2 stycznia 2018

głosowanie w II etap Plebiscytu Miast: 8-15 stycznia 2018

zakończenie konkursu fotograficznego: 15 stycznia 2018

Więcej informacji o plebiscytach i konkursach w ramach „Świeć się z Energą” na stronie SwiecSie.pl oraz na www.Facebook.com/SwiecSie i na profilu instagramowym akcji. Współorganizatorami i partnerami 9. edycji akcji „Świeć się z Energą” są: Grupa Energa, Grupa ZPR Media, spółka Energa Oświetlenie oraz oficjalny sklep akcji - sklep.energa.pl

Inicjatorem akcji „Świeć się z Energą” jest Energa SA, spółka zarządzająca jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy Energa obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Energa dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 185 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.