Split payment od 1 lipca

Przesunięcie wejścia w życie mechanizmu tzw. podzielonej płatności w przypadku VAT z 1 kwietnia na 1 lipca przyszłego roku - taką m.in. poprawkę Senatu do nowelizacji ustawy o VAT zaakceptował w piątek Sejm.

Senatorowie zaproponowali kilka poprawek do noweli ustawy o podatku od towarów i usług, wprowadzającej tzw. mechanizm podzielonej płatności (split payment). Czytaj także: Split payment od lipca? Jest poprawka

Posłowie zaakceptowali w piątek wszystkie poprawki Senatu.

Najważniejsza z nich zmienia termin wejścia w życie najważniejszych zapisów ustawy z 1 kwietnia na 1 lipca 2018 roku.

Senatorowie zgłaszając poprawkę argumentowali, że m.in. banki proszą o wydłużenie terminu, ze względu na konieczność dostosowania swoich systemów IT do mechanizmu „split payment”.

Sejm zaakceptował także inną poprawkę Senatu, zakładającą, że mechanizm tzw. podzielonej płatności będą mogły stosować wszystkie instytucje działające na podstawie ustawy o usługach płatniczych, a nie tylko banki i SKOK-i.

Nowela ma doprowadzić do ograniczenia patologii polegającej na wyłudzeniach VAT z użyciem tzw. znikających podatników. Ma też zapewnić większe dochody podatkowe, pewność działalności gospodarczej i równość zasad konkurencji.

Wprowadzone rozwiązanie opierają się o zmianę technologii w systemie rozliczeń międzybankowych. Umożliwi ona podatnikowi zapłatę swojemu kontrahentowi faktury VAT w dwóch strumieniach finansowych: netto i VAT.

Kwota netto będzie dostępna dla kontrahenta w tradycyjny sposób bez ograniczeń, VAT zaś będzie wpływał na specjalnie dedykowane temu konto. Podatnik będzie miał ograniczone możliwości dysponowania znajdującymi się tam kwotami. Pieniędzmi z tego konta będzie można płacić VAT poddostawcom - także na specjalne konto - lub regulować zobowiązanie VAT w rozliczeniach z fiskusem.

Mechanizm ten będzie dobrowolny. Ustawa wprowadza system zachęt, który ma skłaniać przedsiębiorców do korzystania z niego, zwłaszcza w tych przypadkach, w których przedsiębiorca może mieć wątpliwości co do uczciwości swojego kontrahenta.

Zachęty to m.in. przyspieszony do 25 dni zwrot VAT, brak stosowania sankcji w VAT, zwolnienie z odpowiedzialności solidarnej.

Według szacunków resortu finansów w pierwszym roku split payment obejmie 30 proc. firm, w drugim roku - 75 proc., w trzecim - 80 proc., a w 2022 roku - maksymalnie 90 proc.

MF szacuje też, że w 2018 r. plusy i minusy związane z wprowadzeniem zmian zniosą się, ale w 2019 r. powinny one przynieść budżetowi 2 mld zł.

Teraz ustawa trafi do prezydenta.

Na podst. PAP