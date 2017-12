Będą podwyżki cen prądu

URE zatwierdził taryfy na 2018 r. Zgodnie z nimi średnio ok. 0,5 proc. wzrosną w przyszłym roku ceny w taryfach dla gospodarstw domowych czterech największych sprzedawców energii elektrycznej. Spadną za to stawki opłat doliczanych do rachunku przez dystrybutorów.

Jak poinformował w piątek Urząd Regulacji Energetyki, średni wzrost cen energii w obrocie w nowej taryfie G (dla gospodarstw domowych) czterech największych sprzedawców wynosi ok. 0,5 proc. Taryfa spółki Tauron Sprzedaż wzrośnie o 0,8 proc., Energi-Obrót - o 0,3 proc., PGE Obrót o 0,8 proc., a Enei - o 0,3 proc. Średni wzrost wynosi ok. 0,5 proc.

Spadną natomiast stawki opłat w dystrybucji energii dla wszystkich grup taryfowych. W nowych taryfach w sumie będzie to mniej o 0,8 proc. Wynika to przede wszystkim z obniżenia ustalonej przez prezesa URE stawki opłaty OZE, która na 2018 rok wynosi zero - poinformował Urząd.

W efekcie tych zmian można spodziewać się także obniżek cen prądu. Jak podaje URE, kwotowe zestawienia zmiany płatności dla odbiorców w grupach taryfowych G przedstawia poniższa tabela.

Według URE „oczekiwania przedsiębiorstw w zakresie planowanych kosztów we wnioskach taryfowych były zdecydowanie wyższe niż ostatecznie uznane w taryfie przez prezesa URE jako uzasadnione”. Oznacza to, że sprzedawcy i dystrybutorzy wnioskowali o większe podwyżki, niż zostały ostatecznie zatwierdzone.

Na podst. PAP