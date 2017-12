Wyższe odszkodowania i wyższe składki

Składka przypisana ubezpieczycieli wyniosła 46,15 mld zł po trzech kwartałach br., co oznacza wzrost o 12,7% w skali roku. Polscy ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym i klientom 29,6 mld zł odszkodowań i świadczeń w I-III kw., tj. o 9% więcej niż rok wcześniej, podała Polska Izba Ubezpieczeń (PIU)

Zysk netto ubezpieczycieli życiowych po III kw. 2017 r. wyniósł 1,8 mld zł, zaś ubezpieczyciele majątkowi zakończyli 9 miesięcy br. z zyskiem netto wysokości prawie 3 mld zł (z czego blisko połowa stanowi dywidendę z PZU Życie SA do PZU SA, ujętą już w zeszłorocznym zysku netto ubezpieczycieli życiowych).

Wartość składki z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła 18,3 mld zł, co oznacza wzrost o 2,7% w skali roku. Wartość odszkodowań i świadczeń wyniosła 15,11 mld zł i była wyższa o 11,75% r/r.

Wzrost składki w ubezpieczeniach na życie to efekt przede wszystkim sprzedaży polis o charakterze inwestycyjnym i oszczędnościowym - powiedział prezes PIU J. Grzegorz Prądzyński, cytowany w komunikacie.

Wartość składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych zwiększyła się w I-III kw. o 20,4% r/r do 27,85 mld zł na koniec września. Wartość odszkodowań zwiększyła się o 6,3% r/r do 14,48 mld zł na koniec III kw. 2017 r.

PIU podało, że kwota wypłaconych odszkodowań i świadczeń z OC komunikacyjnego w I-III kw. br. wyniosła 6,3 mld zł, co oznacza wzrost o 8,3% w skali roku. Wartość odszkodowań z autocasco sięgnęła w tym czasie 3,3 mld zł, o 6,7% więcej r/r.

Połowa zakładów ubezpieczeń nadal ma ujemny wynik na OC ppm. Sumarycznie rynek jest rentowny, co jest efektem zeszłorocznych podwyżek cen. To, jak wyglądać będzie dalsza polityka zakładów w kwestii OC, zależy od wartości wypłat dla poszkodowanych w przyszłości i wartości rezerw finansowych, koniecznych do zawiązania na ten cel - podkreślił Prądzyński.