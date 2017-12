Krzyż Wolności i Solidarności dla senatora Biereckiego

Senator Grzegorz Bierecki, przewodniczący senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odznaczenia dokonał prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek. Uroczystość odbyła się w sali BHP Stoczni Gdańskiej.

Jesteśmy w miejscu szczególnym, bo to w tej niezwykłej sali zmieniła się historia Polski. To tu powstało to, co daliśmy najpiękniejsze Polsce i Europie. Są tu ci, którzy pierwsi wypełnili słowo „Solidarność” treścią. To miejsce jest miejscem nadziei na lepszą i wolną Polskę. Ten czas, to miejsce, w roku 1970 i później, 13 grudnia 1981 roku. Wszyscy znamy te fotografie – kordon zomowców i lufy wymierzone w Was, w naszą Solidarność. Gdzie dziś są ci ludzie? Gdzie jest tamten system? Nie ma. Minęło 36 lat, ale dziś w pełni widać Państwo zwycięstwo. To Państwo własną ofiarą i własnym poświęceniem nas do tego miejsca przyprowadzili i za to Państwu dziękujemy – mówił prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek.