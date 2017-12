Branża budowlana: Stabilnie do przodu

Wprowadzając kolejne innowacje, staramy się nie tylko zwiększać własną przewagę konkurencyjną i budować siłę polskiej marki, lecz także kreować trendy stanowiące wzór dobrych praktyk – pisze w „Polskim Kompasie 2017” Paweł Kisiel, wiceprezes zarządu ds. sprzedaży i marketingu Grupy Atlas

W branży chemii budowlanej mamy do czynienia ze stabilnym, ale powolnym rozwojem. Choć wyraźne wzrosty odnotowano w segmencie budownictwa deweloperskiego, w przypadku budownictwa indywidualnego zanotowano spadek liczby oddanych mieszkań o 2,1 proc. Odbiło się to bezpośrednio na zużyciu materiałów chemii budowlanej, ponieważ budownictwo deweloperskie cechuje się mniejszymi metrażami lokali, a więc niższym ich zużyciem niż budownictwo indywidualne. Ponadto znaczące spadki zanotowało budownictwo infrastrukturalne i kubaturowe.

Nie można pominąć znaczącego wpływu, jaki na branżę w 2016 r. miały kursy walut. Złoty stracił na wartości, przez co wzrosły koszty produkcji, bo jej składniki są pozyskiwane głównie z rynków zagranicznych. Co więcej, rozpoczęty w 2016 wzrost kosztów surowców znacznie przyspieszył w 2017 r. Do tego zwiększyły się koszty pracy. Emigracja zarobkowa fachowców znacznie zmniejszyła ich dostępność na polskim rynku, co zmusza przedsiębiorców do uzupełnień kadrowych o pracowników zza wschodniej granicy.

Z naszej perspektywy oceniamy, że rynek chemii budowlanej zachowa tendencję stabilnego wzrostu, nieprzekraczającego kilku procent. Z pewnością dalej będzie się rozwijać budownictwo deweloperskie, bo popyt na mieszkania wśród Polaków nie maleje, a liczba metrów kwadratowych przypadających u nas na jednego mieszkańca jest wciąż znacząco niższa niż w innych państwach europejskich.

Na poprawę dynamiki może wpłynąć wejście w życie rządowych projektów dotyczących walki ze smogiem. Na razie inwestorzy odwlekają decyzje o rozpoczęciu prac związanych z ocieplaniem budynków czy modernizacją systemu grzewczego. Czekają na informacje o wysokości dofinansowań. Poza tym do rozdysponowania pozostają środki unijne, przeznaczone na inwestycje infrastrukturalne. Ich uruchomienie z pewnością przysłuży się wzrostowi sprzedaży w segmencie chemii budowlanej.

W rozwoju naszej marki kluczowe znaczenie mają nieustannie wprowadzane innowacje. Widoczne są niemal w każdym segmencie naszych produktów, ale nie tylko. W 2016 r. pierwsi w Polsce wprowadziliśmy foliowe opakowania dla naszych produktów. Są one zdecydowanie bardziej odporne na warunki zewnętrzne niż tradycyjne papierowe, przez co ułatwiają przechowywanie. Są też wyjątkowo szczelne, wytrzymałe i, co równie ważne, w stu procentach podlegają recyklingowi.

Wprowadzając kolejne innowacje, staramy się nie tylko zwiększać własną przewagę konkurencyjną i budować siłę polskiej marki, lecz także kreować trendy stanowiące wzór dobrych praktyk dla wszystkich zainteresowanych tym grup odbiorców: fachowców, inwestorów, projektantów i innych producentów. Jako integralną część swojej misji postrzegamy troskę nie tylko o sam produkt, lecz również jego właściwe wykorzystanie. Do tego niezbędna jest odpowiednia wiedza, o której transfer staramy się nieustannie dbać.

