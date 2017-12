Dokąd NIE jechać na Święta i Sylwestra

Jeszcze parę lat temu byłoby to nie do pomyślenia – kraje Zachodniej Europy stały się za mało bezpieczne, aby spędzać w nich Święta czy bawić się na Sylwestra

Czasy beztroskiej zabawy na Polach Elizejskich czy bajecznych fajerwerków pod Wieżą Eiffela minęły. Ulice francuskich miast pełne są wojska w gotowości. Chociaż 1 listopada na terenie Republiki Francuskiej zniesiony został stan wyjątkowy (obowiązujący od 2015 r. w związku z zamachami terrorystycznymi w Paryżu oraz w Nicei), zdaniem władz miejscowych prawdopodobieństwo zamachu pozostaje jednak wysokie – drugi w 3-stopniowej skali poziom alertu antyterrorystycznego. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega przed podróżą w te rejony!

Zniesienie stanu wyjątkowego stało się możliwe w związku z wejściem w życie tzw. ustawy antyterrorystycznej, wprowadzającej do prawa powszechnego przepisy, których stosowanie było dopuszczalne dotychczas jedynie w ramach sytuacji nadzwyczajnych. Na granicach francuskich nadal obowiązują wzmożone środki bezpieczeństwa – czytamy w komunikacie.

MSZ, za władzami lokalnymi, wzywa do zachowania szczególnej ostrożności.

Utrzymuje się wzmocniona ochrona i kontrola miejsc publicznych (środki transportu, centra handlowe, muzea, miejsca zgromadzeń publicznych), władze porządkowe wzywają mieszkańców do zachowania szczególnej ostrożności i sygnalizowania funkcjonariuszom policji potencjalnych zagrożeń. Kontynuowana jest operacja wojskowa Sentinelle, która stanowi najbardziej widoczny na ulicach środek przypominający o podwyższonym ryzyku wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych. Mogą występować sporadyczne utrudnienia w transporcie publicznym – alarmuje ministerstwo.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina, że w Belgii nadal obowiązuje podwyższony poziom zagrożenia terrorystycznego. Wojsko patroluje ulice, jarmarki świąteczne grodzi się betonowymi blokami mającymi powstrzymać taranujące tłum ciężarówki.

Władze belgijskie wprowadziły specjalne środki bezpieczeństwa w związku z zamachami terrorystycznymi na lotnisku Zaventem oraz na stacji metra Maelbeek w Brukseli w dniu 22 marca 2016 r. Obecnie nadal obowiązują wzmożone kontrole przy wejściu na dworce kolejowe, do metra i na dworce lotnicze. Zachowana jest obecność policji i wojska w miejscach publicznych. Na granicach Belgii, w szczególności na granicy belgijsko-francuskiej, należy liczyć się z wyrywkowymi kontrolami. Należy zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza w miejscach zgromadzeń publicznych, i bezwzględne stosować się do poleceń miejscowych służb bezpieczeństwa - apeluje MSZ.

Również w Wielkiej Brytanii trzeba uważać. Tamtejsze władze obniżyły poziom zagrożenia atakiem terrorystycznym z „krytycznego” (critical) do niższego „poważnego” (severe).

Oznacza to, że istnieje realne zagrożenie kolejnymi atakami terrorystycznymi, ale nie jest już ono w tym momencie oceniane jako bezpośrednie. Wojsko i uzbrojona policja mogą nadal ochraniać publiczne obiekty narażone na atak. Brytyjskie służby apelują o czujność i ostrożność w miejscach publicznych – przestrzega polski MSZ.

Ministerstwo przestrzega również przed podróżami na wschód Europy, przede wszystkim do okupowanych przez prorosyjskie bojówki obwody doniecki i ługański

Z uwagi na niesłabnące napięcie w obwodach donieckim i ługańskim, utrzymujące się poważne zagrożenie dla ludności cywilnej i prowadzoną na tych terenach operację antyterrorystyczną, Ministerstwo Spraw Zagranicznych ponownie wzywa obywateli RP do natychmiastowego opuszczenia obwodów donieckiego i ługańskiego oraz do niepodejmowania pod żadnym pozorem podróży na ich teren. Na tym obszarze nie ma obecnie możliwości zapewnienia obywatelom polskim pomocy konsularnej. Ze względu na aneksję Półwyspu Krymskiego (Autonomiczna Republika Krymu i Sewastopol) oraz wynikający z tego faktu brak możliwości zapewnienia obywatelom polskim przebywającym na Krymie pomocy konsularnej, w mocy pozostają zalecenia jego opuszczenia oraz powstrzymania się od podróżowania na te tereny – czytamy w komunikacie MSZ dotyczącym Ukrainy.

Polakom, którzy pragnęliby spędzić Święta Bożego Narodzenia w kolebce chrześcijaństwa, MSZ przypomina o niestabilnej od lat sytuacji w Ziemi Świętej. Z uwagi na napięcia w pobliżu granicy z Libanem i z Syrią, odradza również podróżowanie na tereny przygraniczne.

W Jerozolimie (w szczególności na starym mieście i jego okolicach) oraz miastach na Zachodnim Brzegu Jordanu dochodzić może do niepokojów społecznych, w tym demonstracji, zamieszek, starć z siłami porządkowymi i aktów przemocy. Okresowo może być ograniczony dostęp do niektórych obszarów miast i obiektów, a turyści mogą być poddawani dodatkowym i uciążliwym kontrolom bezpieczeństwa. Do podobnych sytuacji może sporadycznie dochodzić w większych miastach Izraela – brzmi ostrzeżenie MSZ.