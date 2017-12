W nowym tygodniku „Sieci”: Projekt Morawiecki

Posłowie opozycji byli wściekli, że bezpośrednio nie mogą zaatakować programu Morawieckiego, gdyż w exposé uciekł on od klasycznej politycznej „nawalanki” – o szczegółach programu premiera Morawieckiego wyrażonego w exposé, pisze Stanisław Janecki na łamach świątecznego wydamia tygodnika „Sieci”.

W nowym wydaniu tygodnika publicysta odnosi się do exposé Mateusza Morawieckiego, w którym nowy premier zakreślił główne kierunki polityki rządu. Nowy prezes Rady Ministrów stawia na rozwój gospodarczy, z naciskiem na istotny udział Polski w rewolucji technologicznej:

Jak zaznaczył premier, „jesteśmy świadkami rewolucji technologicznej, która oznacza nowe rozdanie w gospodarce światowej. To nowe rozdanie powinno się odbywać z udziałem Polski. To zresztą pierwsza rewolucja przemysłowa, w której Polska może odegrać poważną rolę, nawet w niektórych obszarach rolę lidera”. Nie średniowiecze, lecz lider rewolucji przemysłowej. I nie Polska „starych, niewykształconych, z małych miejscowości”, lecz polegająca na młodych, gdyż „umiejętności młodych Polaków są dziś kołem napędowym naszej innowacyjności, naszej nowoczesności – pisze Janecki.

Co to za średniowiecze i europejski zaścianek, gdy motorem rozwoju Polski mają być nowe technologie i cyfryzacja wszystkich dziedzin życia, z reformowaną służbą zdrowia na czele? „Polska polityka musi być ambitna. Dryfowanie czy płynięcie z prądem to nie jest nasze DNA” – mówił Morawiecki, odcinając się tym samym od minimalistycznej filozofii „ciepłej wody w kranie”. Morawiecki odnosi się też do planów dotyczących polityki zagranicznej:

_ Nowy premier może być trudnym do ogrania partnerem także dla Merkel i Macrona. Ośrodek dyspozycji politycznej dobrej zmiany również w tym wypadku najwyraźniej uznał, że poziom konfliktu, szczególnie w relacjach z Berlinem, należy znacząco obniżyć. Z Paryżem obniżenie napięcia było już widoczne podczas wizyty w Paryżu premier Beaty Szydło (23 listopada 2017 r.), a w wypadku Berlina nie było takiej okazji z powodu kłopotów z utworzeniem rządu po wyborach 24 września 2017 r. Morawiecki będzie zapewne chciał często się z kanclerz Niemiec i prezydentem Francji spotykać, będzie też występował w tamtejszych mediach z bezpośrednim przesłaniem od Niemców i Francuzów, więc tamtejsza opinia publiczna będzie znać stanowisko polskiego rządu w znacznie większym stopniu z pierwszej ręki, a nie tylko poprzez media, generalnie wrogie Polsce rządzonej przez PiS – pisze publicysta „Sieci”.

Janecki ujawnia również przyczyny zmiany Prezesa Rady Ministrów:

_ Zamiar szefostwa dobrej zmiany był zapewne taki, żeby poprzez manewr z Morawieckim utrudnić opozycji atakowanie premiera i całego rządu. Także dlatego, że 12 grudnia 2017 r. Jarosław Kaczyński w rozmowie z TVP Info zasugerował, iż po Nowym Roku zmiany w rządzie będą jednak głębokie, a więc część dotychczasowych ministrów zejdzie z linii strzału – czytamy.

Polska polityka rozpięta jest między dwie błędne wizje. Z jednej strony wizja rozwoju zależnego, czyli 25 lat III RP, która przewiduje dla Polski jedynie rolę peryferii. Z drugiej strony głosy, że Polska miałaby się odgrodzić murem od reszty świata” – mówił Morawiecki w exposé. Bardzo wyraźnie zaznaczył, że w III RP realizowano błędny model rozwoju, i ten model był głównie odpowiedzialny za „cztery chroniczne choroby naszego życia społecznego i gospodarczego a zarazem oznaki naszej słabości”, czyli „biedę, bezrobocie, brak mieszkań i cywilizacyjne zapóźnienia w służbie zdrowia”. A opinia publiczna w Polsce doskonale kojarzy, że ten model wdrażały głównie Unia Wolności (wcześniej Unia Demokratyczna) i jej kontynuacja, czyli Platforma Obywatelska. „Z tych czterech jeźdźców apokalipsy w ogromnej mierze dzięki naszym dział aniom w tych dwóch pierwszych widać już znaczącą poprawę” – mówił szef rządu.

Więcej artykułów w nowym numerze tygodnika „Sieci” w sprzedaży od 18 grudnia br., także w formie e-wydania – szczegóły na http://www.wsieci.pl/e-wydanie.html. Kolejne wydanie tygodnika - noworoczne „Sieci”, ukaże się już w czwartek, 28 grudnia.

Zapraszamy też do subskrypcji tygodnika w Sieci Przyjaciół www.SiećPrzyjaciół.pl i oglądania ciekawych audycji telewizji internetowej wPolsce.pl.