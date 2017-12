Czego komornik nie zajmie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie pozwala na zajęcie przez komornika najniższych rent socjalnych. W ocenie ZUS takie renty obejmuje obowiązkowa prawna ochrona przed zajęciem, nie przekraczają one bowiem 750 zł - powiedział rzecznik prasowy Zakładu Wojciech Andrusiewicz.

Rzecznik podał, że Zakład zaproponował utworzenie Forum Współpracy - miejsca, w którym rozbieżności w ocenach przepisów dotyczących zajęcia komorniczego w takich sprawach będą analizowane i rozpatrywane. Zdaniem komorników te pieniądze przyznawane w ramach renty socjalnej również podlegają egzekucji - wyjaśnił.

Forum ma wypracować wspólną interpretację przepisów. Praktykę stosowaną przez ZUS poparły w stanowiskach ministerstwa sprawiedliwości, rodziny i pracy oraz Prokuratoria Generalna RP - poinformował Andrusiewicz.

Zgodnie z przepisami, które stosuje ZUS, w przypadku rent socjalnych kwota wolna od potrąceń wynosi 750 zł, a osoba odbierająca najniższą rentę socjalną otrzymuje 724,40 zł. Od kwoty 840 zł brutto potrącana jest bowiem składka zdrowotna i podatek dochodowy - wyjaśnił rzecznik.

Wobec sporu o to, czy część tej kwoty może być przejmowana przez komorników, Forum, w którym uczestniczą przedstawiciele ZUS, resortów sprawiedliwości, rodziny i pracy, finansów, prokuratorii i Krajowej Rady Komorniczej ma pilnie uregulować te sprawy. Forum Współpracy powołano na prośbę prezes ZUS prof. Gertrudy Uścińskiej - zaznaczył rzecznik.

Efektem rożnej interpretacji przepisów w tej sprawie są grzywny nakładane na pracowników ZUS, którzy nie pozwalają na egzekucję z rent socjalnych dla najbiedniejszych. Forum ma też przygotować nowe regulacje prawne określające jednoznacznie zasady prowadzenia postępowań egzekucyjnych, tak by doprecyzowane prawo nie pozostawiało wątpliwości co do zakazu egzekucji kwot z rent socjalnych - zaznaczył rzecznik.

Według Andrusiewicza efektów pracy Forum można spodziewać się na początku przyszłego roku.

PAP/ as/