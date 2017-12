Jak Polacy wydają pieniądze na Święta

Jedynie ponad 20 proc. respondentów deklaruje, że zakup świątecznych prezentów dla bliskich zostawi na ostatnią chwilę i zrobi to w Wigilię lub na kilka dni przed nią – wynika z badania przeprowadzonego przez Ipsos dla platformy edukacyjnej Kapitalni.org. Większość respondentów rozsądnie planuje bożonarodzeniowe wydatki – niemal co drugi badany zadeklarował, że w upominki zaopatrzył się już miesiąc wcześniej podczas listopadowych akcji promocyjnych.

Tegoroczny świąteczny budżet Polaka wynosi średnio 882 zł, z czego 451 zł przeznaczymy na prezenty dla najbliższych, 342 zł wydamy na artykuły spożywcze, a 89 zł na spotkania towarzyskie – wynika z raportu „Zakupy świąteczne 2017” przeprowadzonego przez firmę Deloitte. Niezależnie od wielkości naszego budżetu nie dajmy się jednak ponieść zakupowemu szaleństwu i pamiętajmy, żeby do bożonarodzeniowych wydatków podejść racjonalnie, aby ich skutków nie odczuwać przez kolejne kilka miesięcy.

Zakupy z wyprzedzeniem

Przedświąteczny okres zazwyczaj wiąże się z koniecznością poniesienia wielu kosztów. Jeśli nie możemy ich ograniczyć, warto je rozłożyć w czasie i na zakupy wybrać się z odpowiednim wyprzedzeniem. Prawie połowa ankietowanych przez Ipsos na zlecenie platformy edukacyjnej Kapitalni.org deklaruje, że podarki dla bliskich zakupiło już na przełomie listopada/grudnia, a co piąty, zrobi to w Wigilię lub kilka dni przed. Jedynie 7 proc. respondentów przyznaje, że kompletowanie upominków rozpoczęło kilka miesięcy wcześniej.

– Zwlekanie z zakupami do ostatnich dni przed świętami nie jest dobrą praktyką. Sklepy coraz częściej decydują się na podniesienie cen w tym okresie, a konsumenci podczas bożonarodzeniowej gorączki nie zwracają tak dużej uwagi na wartość produktów wkładanych do koszyka – mówi Tomasz Jaroszek, ekspert – Dobrym pomysłem jest więc zakup różnych produktów nawet na kilka miesięcy przed świętami, aby nie narażać się na niepotrzebne problemy i stresy tuż przed świętami – dodaje.

Kupowanie na promocjach

Ponad połowa ankietowanych zadeklarowała, że przy poszukiwaniu prezentów chętnie skorzysta z akcji promocyjnych takich jak np. Black Friday, Cyber Monday czy Dzień Darmowej Dostawy. Ważne też, aby nie kupować prezentów w pierwszym sklepie, do którego wejdziemy, podobnie jak nie dać się zawsze skusić na produkt oznaczony jako przeceniony. Jak pokazuje badanie Kapitalni.org, Polacy to świadomi konsumenci – mimo promocji porównują czy wartość towaru jest rzeczywiście najniższa – tę odpowiedź wskazało aż 75 proc. respondentów. Jedynie co dziesiąty twierdzi, że skoro artykuł jest na wyprzedaży, to jest to dla nas najkorzystniejsza oferta i nie ma potrzeby zestawiania jej z innymi.

– Wyniki badań pokazują, że Polacy zdają sobie sprawę, że wiele sklepów w okresie przedświątecznym stosuje chwyty marketingowe, mające na celu zachęcenie ich do zakupu produktów, których wcale nie potrzebują. Aby ustrzec się przed takim impulsem, warto sporządzić listę potrzebnych nam artykułów i w miarę możliwości starać się nie wychodzić poza ten spis – mówi Agnieszka Szczepanik, kierownik projektu Kapitalni.org. – Dodatkowo, dobrą praktyką jest właśnie porównywanie cen produktów. Nie powinniśmy kupować ich w pierwszym sklepie, na jaki trafimy. Jeśli poświęcimy chwilę na poszukiwania, może się okazać, że znajdziemy lepszą ofertę, dzięki której sporo zaoszczędzimy. Różnice w poszczególnych sklepach mogą wynosić nawet kilkadziesiąt procent. Z pomocą przychodzą porównywarki internetowe, dzięki którym możemy łatwo sprawdzić i zestawić ceny interesujących nas artykułów, a także przeczytać o nich opinie – dodaje.

Święta na kredyt

Zakupy spożywcze, prezenty dla najbliższych i spotkania towarzyskie to wydatki rzędu kilkuset złotych, na które nie każdego stać. Część Polaków na ten cel planuje zaciągnąć pożyczkę. Dobrze jednak zastanowić się, czy z myślą o kilkudniowych świętach warto wchodzić w Nowy Rok z długami, które być może będziemy spłacać przez kolejne kilkanaście miesięcy.

– W okresie świątecznym jesteśmy szczególnie podatni na oferty różnych instytucji finansowych, które oferują nam szybką pożyczkę bez sprawdzenia chociażby naszej zdolności kredytowej. Korzystanie z takich produktów może spowodować utratę płynności finansowej, a w konsekwencji wpadnięcie w spiralę zadłużenia, z której trudno się wydostać – mówi Agnieszka Szczepanik, kierownik projektu Kapitalni.org.

Należy pamiętać, że przed wzięciem jakiegokolwiek zobowiązania, powinniśmy dokładnie przeanalizować dostępne produkty finansowe. Nie należy zaciągać pożyczki w pierwszej lepszej firmie oferującej takie usługi, zwłaszcza należy omijać oferty kredytu bez BIK. Aby uchronić się przed oszustwami, warto zweryfikować pożyczkodawcę także na podstawie jego danych teleadresowych, np. w KRS, do którego każdy z nas ma dostęp online.

Warto także zajrzeć na listę ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowej, która również jest publikowana online. Znajdują się na niej spółki finansowe, wobec których KNF ma zastrzeżenia. Obecność firmy na tej liście to bardzo poważne ostrzeżenie i warto trzymać się od takiego podmiotu z daleka.

Kapitalni.org/ as/