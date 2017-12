Zmiany w Kancelarii Premiera - jeszcze dziś

Nie wykluczam, że jeszcze dziś dojdzie do pewnych zmian w bezpośrednim otoczeniu premiera Mateusza Morawieckiego, w Kancelarii; premier Mateusz Morawiecki przedstawił w weekend prezydentowi Andrzejowi Dudzie kandydatury do zmian - poinformował szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

„Nie wykluczam, że jeszcze dzisiaj dojdzie do pewnych zmian w bezpośrednim otoczeniu premiera Mateusza Morawieckiego, w Kancelarii” - powiedział szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski w poniedziałek na antenie radiowej Jedynki.

„Ja potwierdzam, że pan premier Morawiecki przedstawił panu prezydentowi kandydatury w weekend do zmian w swoim najbliższym otoczeniu, tym funkcjonalnym, wokół pana premiera, w Kancelarii” - dodał. Jak podkreślił, ostateczny kształt zmian będzie zależał od premiera Mateusza Morawieckiego. „Czy wszystkie te osoby będą dzisiaj przedstawione, to zależy teraz od pana premiera Morawieckiego” - podkreślił.

Dopytywany, czy chodzi o trzy osoby, Szczerski odpowiedział, że o liczbie i nazwiskach decydował będzie premier. „Wiem, że panowie rozmawiali w weekend (…); rozmawiali o zmianach w najbliższym otoczeniu pana premiera, bo te kandydatury muszą być przez pana prezydenta zaakceptowane. Były mu przedstawione, dzisiaj oczekujemy, że one formalnie do Kancelarii wpłyną; jeśli wpłyną, to pan prezydent jest gotowy także dzisiaj dokonać jeszcze tych zmian na prośbę premiera Morawieckiego” - powiedział Szczerski.

Z informacji „Faktu” wynika, że w poniedziałek prezydent ma przyjąć dymisje Beaty Kempy, Elżbiety Witek oraz Henryka Kowalczyka. Według gazety Kowalczyka ma zastąpić Marek Suski - dotychczas szef sejmowej komisji skarbu oraz członek komisji śledczej ds. Amber Gold; szefem Kancelarii Premiera miałby zostać Paweł Szrot - zastępca Kempy w KPRM. Jak pisze „Fakt”, trzecim ministrem, który ma otrzymać nominację z rąk prezydenta jest Michał Dworczyk; dotychczasowy wiceminister obrony miałby zostać szefem gabinetu premiera.

Do tych spekulacji odniósł się też premier Mateusz Morawiecki w niedzielę w TVP Info.

„To chyba najlepiej można skomentować, że gdzieś, w którymś kościele dzwoni, ale nie wiadomo do końca, w którym, na mszę o jakiej godzinie. Jest tutaj sporo pomieszania różnych wyobrażeń. Tyle mogę powiedzieć w tej sprawie” - powiedział Morawiecki.

Szczerski pytany był też o dalszą rekonstrukcję rządu. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski powiedział w wywiadzie dla poniedziałkowej „Rzeczpospolitej”, że „nie jest pewne, czy rekonstrukcja będzie w styczniu”; jego zdaniem zmiana może nastąpić później.

„Tego nie wiem, wiem natomiast, że pan prezydent raczej oczekuje nie takiego fazowania rekonstrukcji, tylko zmiany - jeśli ona ma nastąpić - pewnej kompleksowej rekonstrukcji” - powiedział Szczerski.

„Pan prezydent daje czas premierowi Morawieckiemu, ale rzeczywiście poza tą zmianą, która ma być zmianą funkcjonalną (…), to później, ci liniowi ministrowie, ministrowie działowi powinni być zmienieni w pewnej dużej grupie i jednorazowo” - ocenił Szczerski.

