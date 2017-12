Decyzja prezydenta w sprawie SN i KRS to kwestia dni

Decyzja prezydenta ws. ustaw o SN i KRS to raczej kwestia dni niż tygodni. Andrzej Duda musi sprawdzić, czy wracające do niego z parlamentu ustawy są zgodne z jego intencją - powiedział dziś szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

W piątek wieczorem Senat przyjął bez poprawek nową ustawę o Sądzie Najwyższym oraz nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa - autorstwa prezydenta Andrzeja Dudy. Ustawy czekają na decyzję prezydenta.

Szczerski powiedział w radiowej Jedynce, że prezydent swoją decyzję ogłosi osobiście. Na pytanie, kiedy, odpowiedział: „Nie spodziewałbym się, żeby to było za jakiś dłuższy czas, to raczej kwestia dni niż tygodni. Dlatego, że prezydent jest wnioskodawcą tych projektów i to, co dzisiaj musi - po rekomendacjach swoich prawników, którzy przecież uczestniczyli przecież w całym procesie legislacyjnym - to sprawdzić, czy ustawy, które wróciły do niego z parlamentu są zgodne z jego intencją jako wnioskodawcy”.

„Jeśli takiej oceny pozytywnej dokona, to myślę, że to kwestia właśnie dni, a nie tygodni, kiedy te ustawy będą podpisane” - powiedział.

Na uwagę, że wcześniejsze wypowiedzi współpracowników prezydenta Andrzeja Dudy wskazywały na to, że, jeśli chodzi o zapisy ustaw, warunki prezydenta zostały spełnione, Szczerski stwierdził, że w takim samym tonie są też „rekomendacje po pracach legislacyjnych” współpracowników. „Ale pan prezydent dokonuje oceny samodzielnie” - zaznaczył.

„To nie zabierze na pewno dużo czasu” - zapewnił szef gabinetu prezydenta, podkreślając, że praca nad tymi ustawami jest czymś innymi niż analiza projektów rządowych czy parlamentarnych. „To jest kwestia oceny efektu prac parlamentarnych wobec własnych ustaw” - powiedział Szczerski.

Ustawa o SN wprowadza możliwość składania do SN skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki polskich sądów, w tym z ostatnich 20 lat. W SN powstaną dwie nowe izby - Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Dyscyplinarna - z udziałem ławników wybieranych przez Senat. Ta druga będzie prowadziła postępowania dyscyplinarne wobec sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych. Ustawa przewiduje też przechodzenie sędziów SN w stan spoczynku po ukończeniu 65. roku życia, z możliwością przedłużania tego przez prezydenta RP (dziś ten wiek to 70 lat).

Nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa wprowadza wybór 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm - dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie. Każdy klub poselski ma wskazywać nie więcej niż 9 możliwych kandydatów. Izba ma ich wybierać co do zasady większością 3/5 głosów - głosując na ustaloną przez sejmową komisję listę 15 kandydatów, na której musi być co najmniej jeden kandydat wskazany przez każdy klub. W przypadku niemożności wyboru większością 3/5 głosowano by na tę samą listę, ale o wyborze decydowałaby bezwzględna większość głosów.

PAP/ as/