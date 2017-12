Europa czeka na podatkowy finał w USA

Na giełdach w zachodniej Europie zwyżki indeksów. W regionie bardzo dobre nastroje w reakcji na zbliżający się finał prac nad amerykańską ustawą podatkową, która może zostać przyjęta jeszcze w tym roku - podają maklerzy.

Republikanie z obu izb Kongresu USA przedstawili w piątek wspólny projekt reformy systemu podatkowego. Prace nad największą od 30 lat przebudową ordynacji zajęły partii rządzącej miesiąc.

Izba Reprezentantów (IR) ma przeprowadzić głosowanie nad ostateczną wersją legislacji w poniedziałek. Następnie projektem zajmie się we wtorek Senat, a do końca tygodnia pod ustawą podpis najprawdopodobniej złoży prezydent USA Donald Trump - może zrobi to już w środę, co umożliwi wejście w życie większości nowych regulacji od 1 stycznia 2018 r.

„Wzrosły szanse na przyjęcie ustawy o obniżeniu podatków w USA jeszcze w tym roku” - mówi Shoji Hirakawa, główny globalny strateg Tokai Tokyo Research Institute Co. „Przyniesie to korzyści nie tylko USA, ale także gospodarkom na całym świecie” - dodaje.

W Europie w poniedziałek zwyżkują wszystkie z 19 sektorów ze Stoxx 600.

Pozytywnie wyróżniają się walory m.in. Steinhoff International Holdings, które zyskują 9,3 proc., Thales na plusie o 8,1 proc., Gemalto w górę o 6,1 proc., a Siltronic zwyżkuje o 3,6 proc.

Przed zniżkami nie ustrzegły się m.in. Metso -3,2 proc., H&M -2,4 proc., Atos -1,9 proc. i Zalando -1,7 proc.

Na rynku walutowym euro zyskuje 0,24 proc. do 1,777 USD.

Ropa Brent na ICE Futures zyskuje teraz 0,7 proc. do 63,7 USD za baryłkę. Miedź na LME w Londynie traci 0,1 proc. do 6.876,00 USD za tonę.

W poniedziałek o 11.00 inwestorzy poznają końcowe dane o inflacji w strefie euro w listopadzie, a o 16.00 wskaźnik z rynku nieruchomości w USA wyliczany przez NAHB - za grudzień.

W Austrii w poniedziałek nastąpi zaprzysiężenie nowego rządu kanclerza Sebastiana Kurza, sformowanego przez prawicową Austriacką Partię Ludową (OeVP) i prawicowo-populistyczną Austriacką Partię Wolności (FPOe) (godz. 11).

Szef FPOe Heinz-Christian Strache w nowym rządzie będzie wicekanclerzem, a jego partia otrzyma sześć resortów, w tym MSW, MSZ i Ministerstwo Obrony. OeVP wystawi siedmiu ministrów, obejmując m.in. resorty gospodarki, finansów, sprawiedliwości i oświaty. W swoim programie rządowym sojusz obu partii zdecydowanie opowiedział się za pozostaniem Austrii w UE.

Z kolei wicepremier Hiszpanii Soraya Saenz de Santamaria przedstawi w Senacie sytuację przed wyborami regionalnymi w Katalonii wyznaczonymi na 21 grudnia.

PAP/ as/