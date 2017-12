W Aliorze bankowość mobilna dla wszystkich

Alior Bank zaprosił klientów do korzystania z nowej bankowości internetowej i mobilnej. Systemy zostały udostępnione wszystkim klientom indywidualnym banku oraz osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą czy korzystającym z usług biura maklerskiego. Klienci posiadający smartfony iPhone X, jako pierwsi w Polsce, już mogą logować się bankowości internetowej za pomocą Face ID.

Bank udostępniał nowe wersje systemów bankowości internetowej i mobilnej etapami. Ostatnia grupa klientów została zaproszona w grudniu br. Jednocześnie klienci mogą korzystać z dotychczasowych wersji systemów. Aplikacja mobilna dostępna będzie do końca pierwszego kwartału przyszłego roku, a system bankowości internetowej do końca drugiego kwartału 2018 r.

Nowe systemy bankowości internetowej i mobilnej udostępnialiśmy klientom w ciągu tego półrocza systematycznie, w kilku etapach. W tym czasie pozyskiwaliśmy od użytkowników opinie i wykorzystywaliśmy je w bieżących pracach i planach dotyczących rozwoju. Od czerwca zrobiliśmy już kilkanaście aktualizacji – mówi Celina Waleśkiewicz, wiceprezes banku odpowiedzialna m.in. za rozwój bankowości cyfrowej. Z informacji uzyskanych od klientów wiemy, że szczególnie docenili oni aplikację mobilną i nowe możliwości, które oferują m.in. płatności zbliżeniowe HCE, wygodniejszą metodę logowania, przelewy na numer telefonu BLIK oraz opcję skanowania faktur, ułatwiającą wykonywanie przelewów przez smartfon bez konieczności przepisywania danych – dodaje Waleśkiewicz.

Systemy bankowości internetowej i mobilnej Alior Banku będą systematycznie rozwijane. W kolejnych wersjach bank skoncentruje się na technologii biometrycznej, nowych rozwiązaniach płatniczych, narzędziach efektywnej komunikacji z klientem oraz ułatwieniach w procesie otwierania produktów bankowych z wykorzystaniem bankowości mobilnej.

Aplikacja mobilna z szerokim zakresem przydatnych funkcji

Klienci doceniają prosty sposób logowania do nowej aplikacji mobilnej. W przypadku telefonów z systemem iOS użytkownicy mogą korzystać z technologii biometrycznej Touch ID, czyli logować się przykładając palec do czytnika linii papilarnych. Posiadacze telefonów iPhone X – jako jedni z pierwszych w Polsce – mogą już teraz logować się również za pomocą Face ID, czyli identyfikacji biometrycznej twarzy. Z kolei użytkownicy telefonów z systemem Android korzystają z kodu PIN.

W aplikacji mobilnej bank położył szczególny nacisk na udostępnienie różnych typów płatności. Dzięki funkcji płatności zbliżeniowych HCE użytkownicy mogą wykorzystać swój telefon jako elektroniczny portfel zastępujący kartę płatniczą. Wystarczy wybudzić urządzenie, zbliżyć je do terminala w sklepie i płatność zostanie zrealizowana. W przypadku zakupów o wartości powyżej 50 zł niezbędne jest dodatkowe potwierdzenie transakcji PIN-em, tym samym, który służy do tradycyjnych transakcji daną kartą.

Klienci mają do dyspozycji także skanowanie faktur, które pozwala opłacać rachunki w kilka sekund. Wystarczy sfotografować dokument telefonem, aplikacja odczyta dane i samodzielnie wypełni formularz przelewu. Alior Bank wykorzystuje do skanowania technologię OCR, dzięki czemu można opłacać wszystkie typy faktur i rachunków, a nie wyłącznie te które posiadają specjalny kod (QR).

Użytkownicy aplikacji mobilnej, korzystający z usługi Blik, mogą wysyłać natychmiastowe przelewy bez konieczności podawania numeru rachunku bankowego odbiorcy. Wystarczy, że skorzystają z opcji przelewu na telefon, podając numer telefonu komórkowego odbiorcy, kwotę oraz zatwierdzając przelew. Jeśli odbiorca także jest zarejestrowany w usłudze Blik, otrzyma środki natychmiast.

Prostota, łatwość, intuicyjność

Nowe systemy Alior Bank projektował z myślą o łatwości wykonywania najczęstszych operacji takich jak sprawdzanie salda oraz wykonywanie różnych rodzajów transakcji płatniczych. Przygotowanie przelewu w nowym systemie wymaga zaledwie kilku kliknięć, wystarczy wybrać konto, rodzaj operacji, uzupełnić nie więcej niż trzy pola i zatwierdzić transakcję.

Informacja o saldzie może być widoczna bez konieczności zalogowania. Saldo prezentowane będzie jako kwota bądź wartość procentowa (w odniesieniu do kwoty wskazanej przez klienta – tak, by tylko on mógł ją odczytać). Klient może również ustawić w parametrach aplikacji wyświetlanie informacji o trzech ostatnich operacjach, które będą widoczne bez konieczności zalogowania się.

Zbiorcze zestawienie wszystkich operacji zostało wyposażone w funkcjonalną wyszukiwarkę, która zapewnia szybkie przejrzenie wybranych transakcji, a także dogodne odnajdywanie ich według odbiorców, kwot czy czasu wykonania. Takie rozwiązanie będzie przydatne zwłaszcza dla klientów, którzy posiadają kilka rachunków lub rachunki i karty kredytowe – wyszukiwanie transakcji na jednej liście jest prostsze niż przeglądanie oddzielnych list transakcji dla każdego produktu.