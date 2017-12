Czartery przelecą z Okęcia do Radomia

Potwierdzają się informacje, które jako pierwszy podał portal wGospodarce.pl: Radomskie lotnisko ma być alternatywą dla coraz bardziej przeładowanego warszawskiego Okęcia. Z naszych ustaleń wynika, że byłyby tam przeniesione z Okęcia wszystkie czartery i tanie linie lotnicze

Jak powiedział w Radiu Plus, wicemarszałek Senatu Adam Bielan: do momentu utworzenia Centralnego Portu Lotniczego, a to stanie się dopiero za dziesięć lat, jest potrzeba utworzenia innego lotniska na Mazowszu i Radom jest bardzo poważnie brany pod uwagę.

czytaj także:http://wgospodarce.pl/informacje/43365-nasz-news-tanie-linie-i-czartery-poleca-z-radomia

Jak dodaje wicemarszałek rozmowy między Polskimi Portami Lotniczymi, a gminą Radom toczą się już od kilku miesięcy. Jest już propozycja listu intencyjnego.