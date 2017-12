Sklepy stacjonarne idą w odstawkę

W tym roku osoby, które chcą kupić prezenty świąteczne, wydadzą w e-sklepach 42 proc. swojego budżetu, czyli ok. 190 zł - wynika z badania firmy doradczej Deloitte. Blisko 40 proc. badanych nie kupi upominków w sklepach stacjonarnych

Deloitte przeprowadziło badanie w dziesięciu europejskich krajach. Respondenci byli pytani o wagę internetowych zakupów w ich tegorocznym świątecznym koszyku.

W tym roku na prezenty planujemy wydać średnio 451 zł, czyli około 51 proc. całego świątecznego budżetu - wynika z badania „Zakupy świąteczne 2017”.

Jak napisano, 42 proc. pieniędzy, czyli niespełna 190 zł, przeznaczonych na prezenty w tym roku Polacy pozostawią w sklepach internetowych.

To o 5 p.p. więcej niż rok wcześniej. Co ciekawe aż 38 proc. Polaków w ogóle nie kupi prezentów w sklepach stacjonarnych. W stosunku do ubiegłego roku to wzrost o 4 p.p. Polska znajduje się w czołówce krajów, w których konsumenci będą kupować prezenty w internecie. Wyższy odsetek uzyskały Holandia, Niemcy i Wielka Brytania. W tym ostatnim kraju klienci wydadzą ponad 50 proc. budżetu na prezenty w kanałach on-line” - powiedział Wojciech Górniak z Deloitte.

Według Deloitte internet stał się „kopalnią pomysłów prezentowych”. Inspiracji szuka tam 53,5 proc. Polaków. Po Grecji i Włoszech jest to trzeci najwyższy wynik w ankietowanych krajach. Pomysłów w sklepach tradycyjnych poszukuje z kolei 38 proc. respondentów z Polski. Niższy wynik osiągnęli jedynie Brytyjczycy.

W internecie szukamy przede wszystkim pomysłów na prezenty technologiczne (65,5 proc.) i filmowe (62,9 proc.). W sklepach tradycyjnych szukamy pomysłów na prezenty w kategorii żywność i napoje (52,7 proc.) oraz upominki do domu (41,9 proc.). Kupując prezenty przez internet, badani zadeklarowali, że korzystają przede wszystkim z wyszukiwarek, w których prezentów szuka ponad 60 proc. badanych Polaków. Na drugim miejscu znalazły się strony konkretnych produktów lub marek (51,4 proc.), a na trzecim strony z kuponami i zniżkami, na które wskazało 46,9 proc. respondentów. 46,4 proc. badanych wymieniło sklepy internetowe, które mają też oddziały stacjonarne.

Z badania wynika, że 52 proc. Polaków pytanych, co zrobią, jeśli prezentu nie znajdą w sklepie tradycyjnym, odpowiedziało, że poszuka go w internecie. „Pod tym względem Polska osiągnęła drugi wynik wśród analizowanych państw. Z kolei 35 proc. z nas będzie szukać w takiej sytuacji prezentu w innym sklepie stacjonarnym, co jest drugim najniższym wynikiem wśród przebadanych państw” - czytamy.

Polacy zadeklarowali, że za zakupy prezentów w sklepach stacjonarnych zamierzają płacić gotówką (59,2 proc. ankietowanych). Kartami debetowymi zapłaci 47,7 proc. badanych.

Badanie pokazało, że gotówka jest też ceniona w Rosji i Niemczech, gdzie za prezenty zapłaci odpowiednio 65,5 i 73,1 proc. badanych. Z kolei na drugim biegunie znajdą się Holendrzy, gdzie jedynie 36,5 proc. respondentów wyjmie z portfela gotówkę, by zapłacić nią za prezenty.

Do zakupów online najbardziej przekonuje nas dowolność pory dnia, w której możemy je robić (75 proc.), jak również dostawa do domu (70 proc.). Z kolei za największą zaletę zakupów tradycyjnych uważamy możliwość uzyskania fachowej porady od sprzedawcy (78 proc.), to że swoje zakupy otrzymujemy do ręki (77 proc.) oraz ochrona danych osobowych (71 proc.)” - czytamy w komunikacie.

(PAP)SzSz