Rybnik: 100 mln zł pójdzie w powietrze

PGE Energia Ciepła, spółka odpowiedzialna za realizację Strategii Ciepłownictwa Grupy PGE, podpisała z władzami Rybnika porozumienie prowadzące do ograniczenia tzw. niskiej emisji w regionie

Inwestycja będzie polegała na przebudowie elektrowni w Rybniku w sposób umożliwiający jej produkcję ciepła w skojarzeniu z produkcją energii elektrycznej, czyli w kogeneracji. Wartość inwestycji to 100 mln zł.

Rybnickie porozumienie to pierwszy i od razu tak znaczący krok w realizacji Strategii Ciepłownictwa Grupy PGE, którą zaprezentowaliśmy zaledwie kilka dni temu. Polska to jeden z największych rynków ciepła w Europie i my zamierzamy ten potencjał maksymalnie wykorzystać, tak jak w Rybniku – mówi Henryk Baranowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.