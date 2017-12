Siedmiu chętnych na budowę A1

Siedmiu oferentów złożyło 13 ofert na budowę czterech odcinków autostrady A1 w woj. łódzkim - poinformował rzecznik GDDKiA Jan Krynicki. Dziesięć propozycji mieści się w kwocie, jaką GDDKiA chce sfinansować zamówienie

Chodzi o oferty na cztery z pięciu odcinków brakującego dotąd fragmentu autostrady A1 Tuszyn - Częstochowa. Oddziały Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi oraz Katowicach ogłosiły przetargi na budowę brakujących odcinków A1 30 czerwca br. Odcinki te mają oznaczenia: A, B, C, D w woj. łódzkim oraz E - w woj. śląskim (obecnie w woj. śląskim powstają odcinki F, G, H oraz I - od Częstochowy do Pyrzowic).

Odcinek A obejmuje 15,8 km trasy od węzła Tuszyn (bez węzła) do węzła Piotrków Trybunalski Południe (w dokumentacji przetargowej węzeł ten nosi dawną nazwę: Bełchatów; z węzłem). Odcinki B to 24,21 km autostrady od węzła Piotrków Południe do węzła Kamieńsk (z węzłem), odcinek C liczy 16,52 km od węzła Kamieńsk do węzła Radomsko (z węzłem), a odcinek D obejmuje 7,02 km A1 od węzła Radomsko do granicy z woj. śląskim.

Przed otwarciem ofert GDDKiA podała, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie odcinka A 618,1 mln zł brutto, odcinka B - 943 mln zł brutto, odcinka C - 651,5 mln zł brutto oraz odcinka D - 273,6 mln zł brutto.

Po otwarciu ofert w poniedziałek okazało się, że większość oferentów złożyła odrębne oferty na poszczególne odcinki, jeden z nich - jedną ofertę na wszystkie.

Odcinka A dotyczą trzy oferty: konsorcjum Budimex-Strabag (478,9 mln zł brutto), przedsiębiorstwo Intercor (500 mln zł brutto), spółka Polaqua (559,8 mln zł brutto).

Odcinka B dotyczą oferty: przedsiębiorstwa Intercor (650 mln zł brutto), konsorcjum spółek PBDiM Kobylarnia i Mirbud (678 mln zł brutto), konsorcjum Budimex-Strabag (758,6 mln zł brutto) oraz spółki Polaqua (859,7 mln zł brutto).

Na odcinek C spłynęły oferty: konsorcjum Strabag-Budimex (573,1 mln zł brutto), przedsiębiorstwa Intercor (580 mln zł brutto), konsorcjum spółek PBDiM Kobylarnia i Mirbud (612,7 mln zł brutto) oraz spółki Polaqua (655,4 mln zł brutto).

Odcinka D dotyczą oferty: przedsiębiorstwa Intercor (338,2 mln zł brutto), konsorcjum Budimex-Strabag (367,3 mln zł), spółki Polaqua (384,6 mln zł brutto) spółki Mota-Engil Central Europe (389 mln zł brutto) oraz spółki PORR (393 mln zł brutto). W tej części przetargu wszystkie oferty lub ich części przekroczyły budżet zamówienia.

Łódzki oddział GDDKiA objął tamtejsze odcinki jednym, podzielonym na części przetargiem nieograniczonym (każda część przewiduje projektowanie i budowę poszczególnego odcinka). Przyszli wykonawcy otrzymają do informacji przygotowane już wcześniej dokumentacje i programy funkcjonalno-użytkowe. Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych. Przewidywany termin podpisania umowy lub umów to przełom zimy i wiosny 2018 r.

W poniedziałek również katowicki oddział GDDKiA otworzył trzy oferty na odcinek E (16,8 km od granicy woj. śląskiego do węzła Częstochowa Północ, który w dokumentacji przetargowej nosi dawną nazwę Rząsawa; bez węzła). Przy budżecie zamówienia 843,6 mln zł brutto złożyły je: przedsiębiorstwo Intercor (485,8 mln zł brutto), spółka Polaqua (596,5 mln zł brutto), oraz konsorcjum spółek Strabag Infrastruktura Południe i Budimex (614,4 mln zł brutto).

Zamawiający w obu przetargach wymagają, aby prace projektowe i roboty - wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie - zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 38 miesięcy od daty zawarcia umowy (dla odcinków A, B, C, D oferenci zaproponowali 32 miesiące, a dla odcinka E - 35 miesięcy). Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca); wlicza się je do czasu objętego projektowaniem.

Według GDDKiA fragment autostrady A1 między węzłami Tuszyn i Piotrków Zachód będzie miał, tak jak teraz, po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Między węzłami Piotrków Zachód i Piotrków Południe zachowany zostanie obecny przekrój dwóch jezdni po cztery pasy ruchu, a między węzłami Piotrków Południe i Częstochowa trasa zostanie rozbudowana z dwóch do trzech pasów ruchu w każdą stronę.

Na A1 między węzłami Tuszyn i Częstochowa Północ zaplanowano pięć węzłów drogowych (Piotrków Zachód; zostanie też rozbudowany o relację Łódź-Warszawa, Piotrków Południe, Kamieńsk, Radomsko oraz Mykanów)

Liczący łącznie 81 km fragment autostrady A1 w woj. łódzkim oraz śląskim ma być - według wcześniejszych założeń Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa - gotowy w 2021 r. Na inwestycję zabezpieczono, za zgodą ministra finansów, 4 mld zł z Krajowego Funduszu Drogowego.

